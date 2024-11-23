快訊

解讀謝宜容道歉影片 台灣迷因整理6重點：拍給法官看的

又增1死！寮國假酒中毒連環爆 累計6名外國遊客身亡

影／宜蘭五結凌晨重大車禍3人死亡 聯結車與小客車相撞

聽新聞
0:00 / 0:00

12強賽／盧秀燕：今晚準備2500個太陽餅請大家嗑日挺台

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影

世界12強世界棒球錦標賽今晚中華隊對戰日本隊，台中市長盧秀燕今天早上在清水國小校慶中穿中華隊隊服，邀請大家今晚到台中市府前廣場看全台最大直播派對為中華隊加油，市府準備2500個太陽餅，邀國人一起「嗑日」挺台灣。

台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場時穿中華隊隊服，她表示，這是中華隊送她，還印上她的名字的隊服，今晚中華隊對日本，大家可在家用手機看直播，為了幫中華隊集氣加油，台中市府今晚舉行全國最大直播派對，會發2500個太陽餅，讓國人吃爆太陽餅，嗑日挺灣，讓中華隊今晚勝利成功，這是台中人的祝福。

台中市府廣場前今晚有1300吋的超大螢幕，全程直播台日大戰，盧秀燕昨晚已在臉書預告，今晚她會在現場會發送限量太陽餅，邀請國人一起「嗑日」，為中華隊應援。

台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影
台中市清水區清水國小今天舉行128周年校慶運動會暨老舊校舍拆除重建動土典禮，市長盧秀燕到場受熱情歡迎。記者游振昇／攝影

中華隊 棒球

延伸閱讀

國際地標+1！盧秀燕：安藤忠雄「童書之森」落腳台中

台中購物節消費登錄破130億！抽3名100萬現金 盧秀燕：明天等我電話

12強賽／明台日大戰 盧秀燕：吃爆太陽餅、嗑日挺台灣！

影／台中今起3天發「物調券」 排隊人龍看不到盡頭

相關新聞

12強賽熱潮後防「搶人」 北市祭更多資源留住棒球人才

中華隊在12強取得好成績，針對北市棒球選手培育，議員憂心出現搶人現象，這次中華隊陣中有江坤宇等人4人出身北市少棒選手，但...

12強賽／盧秀燕：今晚準備2500個太陽餅請大家嗑日挺台

世界12強世界棒球錦標賽今晚中華隊對戰日本隊，台中市長盧秀燕今天早上在清水國小校慶中穿中華隊隊服，邀請大家今晚到台中市府...

中職／交流沒有極限！兄弟5小將參加沖繩冬季聯盟

中信兄弟在今年休賽季期間，教練團與選手們已經相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今年日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟也推派5位...

冬盟／23日開打 火球男田村朋輝晚場亮相

亞洲冬季棒球聯盟明天開打，首戰台灣海洋隊由投手郭俞延先發，日職紅隊先發投手為木村大成；晚上李家明扛台灣山林隊先發，日職白...

中職／安芝儇突然剪掉一頭長髮還露事業線 林襄也朝聖：太漂亮了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日改變造型，將原先秀麗長髮改成優雅短髮，氣質相當出眾，網友們也驚呼連連。 安芝儇昨天在IG分享多張美照，外型讓網友們相當陌生，因為她換成俏麗短髮，搭配白色露肩洋裝，

棒球／亞太棒球訓練中心明年2月啟用 陳金鋒也期待

世界12強棒球錦標賽，中華隊挺進前4強，再度喚醒國人對棒球的熱潮，台南培養不少棒球名人，明年度亞太國際棒球訓練中心成棒主...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。