中職／交流沒有極限！兄弟5小將參加沖繩冬季聯盟

中信兄弟在今年休賽季期間，教練團與選手們已經相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今年日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟也推派5位選手前往JWL磨練，分別是余謙、林吳晉瑋、張仁瑋、徐博瑋以及許庭綸。

中信兄弟在今年球季拿下總冠軍後，休賽季期間持續「進取」學習，在團隊秋訓結束後，教練團與選手們仍進行各種自我訓練與恢復的行程。

此次，在日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟球團也推派5位年輕好手前往磨練，期待持續進化，期待藉由此次投入日本冬盟的經驗，在技術端與球風文化上能夠有所精進與交流刺激。

中信兄弟球團期待教練團與選手們，能夠透過台日棒球文化交流與赴日投入冬季聯盟，加速技術端與職業球員心理層面的成長，並將寶貴經驗帶回到台灣分享給團隊，保持「進取勝利」的團隊競爭力，為迎接新賽季做好準備。

明天起，中信兄弟5位小象也將展開為期4周的日本冬盟賽程，接下來中信兄弟也會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長。 中信兄弟也推派5位選手前往日本沖繩冬季聯盟磨練，分別是余謙、林吳晉瑋、張仁瑋、徐博瑋以及許庭綸。圖／中信兄弟球團提供

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