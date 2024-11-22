聽新聞
0:00 / 0:00
中職／交流沒有極限！兄弟5小將參加沖繩冬季聯盟
中信兄弟在今年休賽季期間，教練團與選手們已經相繼赴日投入秋訓與參訪交流，今年日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟也推派5位選手前往JWL磨練，分別是余謙、林吳晉瑋、張仁瑋、徐博瑋以及許庭綸。
中信兄弟在今年球季拿下總冠軍後，休賽季期間持續「進取」學習，在團隊秋訓結束後，教練團與選手們仍進行各種自我訓練與恢復的行程。
此次，在日本沖繩冬季聯盟開打之際，中信兄弟球團也推派5位年輕好手前往磨練，期待持續進化，期待藉由此次投入日本冬盟的經驗，在技術端與球風文化上能夠有所精進與交流刺激。
中信兄弟球團期待教練團與選手們，能夠透過台日棒球文化交流與赴日投入冬季聯盟，加速技術端與職業球員心理層面的成長，並將寶貴經驗帶回到台灣分享給團隊，保持「進取勝利」的團隊競爭力，為迎接新賽季做好準備。
明天起，中信兄弟5位小象也將展開為期4周的日本冬盟賽程，接下來中信兄弟也會陸續進行多項合作交流，期待無論是教練及球員們在休賽季期間都能有更多的成長。
球迷必看
▪ 《台灣棒球訂製書》募資中👉加贈台灣英雄抗韓經典特報 只送不賣！
▪ 中華隊輾壓美國 晉冠軍戰機會操之在己！ 12強賽最新戰況、賽程與比分表一覽
▪ 中華隊28人都是英雄 2024賽季成績一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言