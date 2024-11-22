圖輯／中華隊8：2擊敗美國 晉級機會來了

2024年世界棒球12強賽進入複賽階段，中華隊前進東京巨蛋打4強賽，今天迎戰美國隊，前3局5支一壘打換不回分數，留下一堆殘壘，中華隊決定展現長打的魅力，第4局連3支長打先馳得點、第5局潘傑楷敲陽春砲，加上江坤宇第7局滿壘時敲出清壘三壘打，帶動一波5分大局，終場以8：2擊敗美國隊。
先發投手陳柏清投2局無失分，雖沒被敲出安打，但控球不穩，首局已讓投手教練林岳平上丘安撫，鏡頭也一度拍到總教練曾豪駒已經拿起電話。陳柏清第二局也以保送開局，這回輪到一壘手潘傑楷上前與他談話，要他深呼吸、穩定心情，後續連抓3個出局數，最終2局無失分退場，未被敲安打，但出現3次四壞保送。
中華隊目前在複賽握有1勝1敗，若今晚日本擊敗委內瑞拉，明天中華隊擊敗日本，將形成2隊（或以上，視委美戰結果）2勝1敗，若僅中華隊、日本隊2勝1敗，將由兩隊攜手晉級、中華隊為分組第一，3隊以上比較對戰優質率，中華隊此役以8：2的差距贏球也將成為優勢。若今天委內瑞拉擊敗日本，明天中華隊擊敗日本就會確定晉級。
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