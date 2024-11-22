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12強賽／吉力吉撈近況升溫扛4棒 曾總盼製造破壞力

聯合報／ 特派記者陳宛晶／東京即時報導
吉力吉撈．鞏冠今天先發擔任第四棒、指定打擊。 特派記者許正宏／攝影
吉力吉撈．鞏冠今天先發擔任第四棒、指定打擊。 特派記者許正宏／攝影

中華隊以敗仗在世界12強棒球賽敗局出發，今天由台鋼雄鷹隊左投陳柏清先發對抗美國隊，今天由吉力吉撈．鞏冠擔任第四棒、指定打擊，總教練曾豪駒表示，他在進入複賽後的狀況就維持不錯，希望由他上場可以製造一些破壞力。

陳柏清在預賽扛起對日本隊一戰，進入複賽後，今天站上東京巨蛋面對美國隊先發，對手多數都是小聯盟潛力新秀，包括4名百大新秀，還有3位各自母隊農場排名前10的好手。

對於派出陳柏清先發，曾豪駒指出，他在第一場的投球內容不錯，希望他能展現過往的球威，壓制美國隊，幫助到中華隊。

中華隊昨天由曾頌恩擔任第四棒，今天換上吉力吉撈．鞏冠，曾豪駒指出，「他進入複賽之後狀況維持不錯，上場可以製造一些破壞力。」吉力吉撈．鞏冠在熱身賽期間狀況不佳，但進入正式比賽後逐漸升溫，對澳洲隊一戰代打敲出三分砲。

中華隊總教練曾豪駒。記者許正宏／攝影
中華隊總教練曾豪駒。記者許正宏／攝影

張政禹今天先發守三壘。 特派記者許正宏／攝影
張政禹今天先發守三壘。 特派記者許正宏／攝影

吉力吉撈．鞏冠（右）與張政禹(左2)今天都先發。 特派記者許正宏／攝影
吉力吉撈．鞏冠（右）與張政禹(左2)今天都先發。 特派記者許正宏／攝影

吉力吉撈 美國隊 陳柏清

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