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12強賽／郭俊麟收2面6客製骰子 中華隊職員升級6面6
中華隊休息區今天出現一顆6面都是6的骰子，這是球迷送給郭俊麟的禮物，原本為兩面6的客製骰子，經球隊人員客製為6面6，成為今天休息室的有趣風景。
郭俊麟因表現起伏大，被球迷虧像是骰子型選手，每場出賽骰到幾不一定，預賽的登板已有球迷高舉骰子海報為他加油。這回前進東京，選手、教練們更是以「6」為幸運手勢，希望不管野手、投手都有骰到6的好表現。
郭俊麟表示，昨天有球迷私訊說要送骰子給他，拿到是一顆有兩面6的骰子，「結果工作人員玩更兇，幫我弄成6面6。」
郭俊麟以學長之姿投入中華隊，久違再披上國家隊戰袍，他與學弟們相處愉快，「每天心情都不錯，和學弟玩在一起。」他也談到今天將先發的陳柏清，郭俊麟說會一些比較正面的方向去投球，但上了投手丘還是要靠自己，終究還是自己要把球投出去，讓結果自然出現。
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