中職／安芝儇突然剪掉一頭長髮還露事業線 林襄也朝聖：太漂亮了

台鋼雄鷹韓籍啦啦隊女神安芝儇近日改變造型，將原先秀麗長髮改成優雅短髮，氣質相當出眾，網友們也驚呼連連。

安芝儇昨天在IG分享多張美照，外型讓網友們相當陌生，因為她換成俏麗短髮，搭配白色露肩洋裝，大方露出事業線，同時仍保有高雅氣息。

照片曝光後，網友們紛紛直呼，「好優雅」、「小安公主」、「俏麗可愛」，啦啦隊女神林襄也留言大讚，「太漂亮了。」

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