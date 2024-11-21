棒球／亞太棒球訓練中心明年2月啟用 陳金鋒也期待
世界12強棒球錦標賽，中華隊挺進前4強，再度喚醒國人對棒球的熱潮，台南培養不少棒球名人，明年度亞太國際棒球訓練中心成棒主球場更可望完工啟用，南市體育局30日起舉辦「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，今也邀請知名球星陳金鋒為活動暖身。
體育局長陳良亁說明，亞太棒球訓練中心上個月已開始植草，預計本月底會完成，後續則會進行維護的保養期，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場最晚明年2月底就可以完工啟用；針對營運的部分，目前已進行第2次上網招標工作，歡迎任何只要有興趣協助推廣棒球的單位投標。
他指出，亞太國際棒球訓練中心成棒主球場不像過去的限制，像是設備、燈具燈光照度、瓦素等，都請國際專家或棒球協會專家進行測驗及測試，都是符合國際標準，尤其，近期即將進入冬季，天然草皮養護不易，不過體育局還是一一克服，相信亞太是除台北大巨蛋外，全台目前最好的戶外棒球場。
陳良亁表示，亞太國際棒球訓練中心目前除成棒主球場外，其餘球場陸續都有在使用，像是巨人盃少棒賽也在亞太棒球訓練中心開打，明天春季也接洽韓國職業球隊像是樂天、NC恐龍等到亞太棒球訓練中心春訓，將來亞太國際棒球訓練中心也將成立棒球名人堂，讓棒球運動持續在台灣、台南發光發熱。
出身台南大內、現任富邦悍將球隊總教練陳金鋒說，自己曾去過亞太棒球訓練中心，這邊的環境及硬體設施非常齊全，對於訓練或者比賽對選手來說，都是非常好的場所，也期待藉由亞太棒球訓練中心培養出台灣、台南更多更好的選手，為台灣棒球爭光。
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