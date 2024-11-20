中職／古林睿煬26日加盟記者會 獅隊12月7日邀球迷辦歡送會

統一獅隊「府城金孫」古林睿煬即將旅日，日本職棒火腿隊今天宣布雙方達成簽約共識，預計26日舉辦加盟記者會，而獅隊為了歡送這位王牌投手，決定在12月7日舉辦歡送會，開放球迷一起獻上祝福。

2018年中華職棒季中選秀會，古林睿煬第1輪第2順位，以第1指名加入統一獅開啟職棒生涯，自2021年起古林睿煬成為獅隊重要本土先發一員，去年杭州亞運的國際賽繳出亮眼成績，今年球季古林睿煬繳出10勝2敗，防禦率1.66，奪下聯盟防禦率王及2024中華職棒年度MVP大賞，以125局投球飆出150次三振，成為獅隊主力王牌投手。

古林睿煬在球季後提出行使旅外自由球員權利，也在今天與火腿隊達成簽約共識，雙方預計在11月26日在台灣舉辦加盟記者會。

獅隊規劃於12月7日15:00於台南棒球場舉辦「古林睿煬感謝有你」球迷祝福歡送會，將開放球迷進入台南棒球場場內內野草皮區一起共襄盛舉，當天購票進場球迷朋友均可獲得「台南から、世界へ 府城金孫古林睿煬海報」搶先收藏。

古林睿煬表示：「很感謝球團特別規劃舉辦見面會，很珍惜在獅隊的每一個時刻，透過活動能和球迷簽名、聊天，答謝球迷的支持是一件很有意義的活動，喜歡我的每一球迷們，我們台南棒球場見。」

當天活動也規劃古林睿煬榮耀時刻拍照區、留言塗鴉祝福專區、專屬簽名會、萊喀聊Talk Show活動，其中古林睿煬簽名會部分，特別規劃古林睿煬簽名會票券，限額200張，每人每次購票限購一張，凡購買古林睿煬簽名會票券除了享有活動入場資格外，並可參加古林睿煬簽名會，簽名會限簽統一獅周邊商品一個。

「古林睿煬感謝有你」球迷祝福歡送會」入場券門票售票150元/張，古林睿煬簽名會票券1019元/張(限額200張、每人每次限購1張)，本次活動門票票券，將於11.22(五)12:00於全台統一超商ibon售票網全面開賣。

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