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中職／不提FA續留樂天桃猿 林承飛談背後原因
樂天桃猿隊今年三位符合自由球員資格（FA）的好手中，林泓育有簽約共識、朱育賢行使自由球員資格，林承飛則確定不行使，他坦言主要考量今年自己成績不佳，目前等待球團談約中。
林承飛今年出賽73場，打擊率2成21、6轟，角色從主戰游擊手，到支援內野各位置，今年由於轉隊費不算高，在確定具有自由球員資格後受到不少討論，但他決定續留猿隊。
林承飛今天參加關懷盃棒球邀請賽記者會時，談到決定不行使自由球員權利的決定，「過程中跟經紀人聊了很多，今年自己打不好，各隊的內野手也都補得很齊，所以決定留下來。」
至於將與猿隊簽下什麼合約？林承飛表示，目前還沒談這一步，先看球隊提出什麼條件，過去自己習慣簽一年約，原因是很多學長說用這一年去打拚，比較不會鬆懈，「今年成績是比較失敗，要好好彌補，年底好好努力，先拋開棒球，好好調整身心。」
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