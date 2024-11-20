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關懷盃／62隊齊聚台東29日開打 日本隊續戰、台南崇學新參戰

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
前任原棒協理事長林智勝（左）2屆任期期滿後，由富邦悍將王勝偉（右）接任理事長。記者蘇志畬／攝影
前任原棒協理事長林智勝（左）2屆任期期滿後，由富邦悍將王勝偉（右）接任理事長。記者蘇志畬／攝影

在台灣原住民族棒球運動發展協會耕耘下，關懷盃棒球邀請賽即將邁入第31屆，今年於11月29日至12月2日於台東縣舉辦，新任理事長王勝偉指出，這次最特別是擴增軟式隊伍，還邀請來自日本、台南的球隊參加。

關懷盃這個以原住民小球員為主角的比賽，是目前台灣最悠久的基層棒球賽事，王勝偉自己就曾參與過，他表示，當年自己參賽，受到了學長麼的鼓勵，如今飲水思源，自己是職棒球員的身份去鼓勵小球員，也分享自己的經驗。

在前任原棒協理事長林智勝2屆任期期滿後，富邦悍將王勝偉在今年正式接過理事長一職，林智勝表示，自己還是會繼續幫助原住民小朋友，只是交接給下一棒。

關懷盃堪稱一年一度的原住民棒球嘉年華，本屆參賽隊伍總共62支，有少棒硬式組21隊、少棒軟式組21隊和青少棒20隊，其中包含了連續31年參賽未間斷的宜蘭三星國小和花蓮太巴塱國小，前2年軟式組釋出4隊名額，今年全面開放。

而今年也來了一支新朋友，成軍37年的台南崇學國小將重磅亮相，過去曾培育出王建民、胡金龍、林恩宇、郭嚴文等知名校友，去年締造史上第一支國外代表的沖繩，今年也再次回訪，期待體驗台東風情。

每年關懷盃記者會都會邀請優秀的原住民運動員，跨界擔任關懷大使，體現原民之間的團結精神，本屆將由台東女武神楊憲慈出任，現為台東關山國中柔道教練的她，是阿美族與布農族混血，過去為柔道、柔術和克拉術國手，曾在2018年雅加達亞運打下克拉術女子78公斤級銅牌。

棒球 王勝偉 關懷盃

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