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日職／要讓台灣金孫變世界金孫 新庄剛志對古林睿煬一見鐘情
日本職棒火腿隊今天宣布與統一獅隊王牌投手古林睿煬達成簽約共識，雙方有望簽下複數年約，而火腿隊總教練新庄剛志更直言，對於古林是「一見鐘情」。
古林睿煬在2018年以第一指名加入獅隊，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP，並在球季結束後提出申請旅外，由火腿隊取得議約權，雙方在今天宣布取得共識。
這是火腿隊自2019年王柏融之後，再次簽下中職的旅外自由球員，目前陣中還有孫易磊，新庄剛志透過球團表示，自己是今年開始注意到古林睿煬，也就此一見鐘情，「我認為他是一位很棒的投手。雖然他面容和氣，但卻充滿霸氣。」
新庄剛志對於古林睿煬高度期待，「到目前為止，他可能是『台灣第一的投手』，但從現在開始，他將成為『世界水準的投手』。
新庄剛志坦言，期待期待古林睿煬能夠進入先發輪值，但這也是一場競爭，「我希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢，慢慢地確立自己的地位。最後，睿煬奶奶，我們會好好照顧您的孫子的。」
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