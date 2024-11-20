日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

統一獅隊王牌投手古林睿煬宣告行使旅外自由球員權利後，今天確定與日本職棒火腿鬥士隊達成簽約共識，古林睿煬表示，能夠加入火腿隊備感榮幸，期許做出更多貢獻。

古林睿煬2018年以第一指名加入獅隊開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP。帶著更加成熟的球技，於11月1日古林睿煬提出申請旅外，並由火腿隊取得議約權。

今天雙方確定達成簽約共識，合約細節尚未公布，不過據了解為3年的複數年合約，古林睿煬感謝火腿隊的肯定，自己也有很多喜歡的好手在火腿隊陣中，「我很期待跟大家交流、吸收新的知識，我也會持續精進自己，期許自己能為球隊做出更多的貢獻。」

首席棒球總管栗山英樹則表示，今年春天曾多次前往台灣觀察古林睿煬，感受到他在投手丘上的存在感、快速成長，他不僅直球很有魅力，變化球的水準也應該會繼續提升，我深信他未來還有很大的成長空間。

栗山英樹也感謝統一獅隊從總教練林岳平到球團所有人員的協助，幫助古林睿煬的成長，「鬥士隊將背負統一7-ELEVEN獅隊所有人的期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。」

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