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日職／古林睿煬與火腿達簽約共識 有望簽下複數年約

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
獅隊本土王牌古林睿煬今天確定與日本職棒火腿鬥士隊達成簽約共識。 聯合報系資料照
獅隊本土王牌古林睿煬今天確定與日本職棒火腿鬥士隊達成簽約共識。 聯合報系資料照

統一獅隊王牌投手古林睿煬宣告行使旅外自由球員權利後，今天確定與日本職棒火腿鬥士隊達成簽約共識，古林睿煬表示，能夠加入火腿隊備感榮幸，期許做出更多貢獻。

古林睿煬2018年以第一指名加入獅隊開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP。帶著更加成熟的球技，於11月1日古林睿煬提出申請旅外，並由火腿隊取得議約權。

今天雙方確定達成簽約共識，合約細節尚未公布，不過據了解為3年的複數年合約，古林睿煬感謝火腿隊的肯定，自己也有很多喜歡的好手在火腿隊陣中，「我很期待跟大家交流、吸收新的知識，我也會持續精進自己，期許自己能為球隊做出更多的貢獻。」

首席棒球總管栗山英樹則表示，今年春天曾多次前往台灣觀察古林睿煬，感受到他在投手丘上的存在感、快速成長，他不僅直球很有魅力，變化球的水準也應該會繼續提升，我深信他未來還有很大的成長空間。

栗山英樹也感謝統一獅隊從總教練林岳平到球團所有人員的協助，幫助古林睿煬的成長，「鬥士隊將背負統一7-ELEVEN獅隊所有人的期待，與古林投手一起前進，讓他成為一名能代表NPB的投手。」

古林睿煬 火腿 統一獅

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