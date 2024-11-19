大專棒球聯賽／施子謙大學被再見安成動力 勉學弟不怕失敗

台鋼雄鷹隊投手施子謙出席大專棒球聯賽記者會，直言難忘大學4強被再見安的懊悔，成為進步的動力，大學階段投打轉換增加思維，直言大學經歷很重要，勉勵學弟們不要害怕失敗。

113學年度大專棒球聯賽公開一級賽事將於25日開打，今天舉行開賽記者會，雄鷹隊投手施子謙受邀出席，分享大學生涯經驗。

施子謙笑說大專聯賽難忘的經驗多，最難忘的是就讀台灣體大四年級時，4強賽對文化大學被打再見安打，當時難過了很久，因為大學階段比較少機會投關鍵比賽，好不容易平手局面有登板機會，卻沒有把握可以證明自己的時刻，那一場的失敗影響很大，一直引以為戒、成為持續進步的動力。

施子謙不害怕面對轉變，高中階段是野手，升上大學後專職投手，但到了大四入選U23世界盃棒球賽代表隊，在母隊教練的推薦下，首場比賽先發打5棒、送回代表隊首分打點，到現在還是印象深刻，投手、打者間的轉換，不同的嘗試有不同的思維，直呼：「大學算是蠻奇妙的過程。」

施子謙讀完大學後才投入中職選秀，他也勉勵學弟們，完成學業很重要，大學是小型社會，在大學階段提早習慣面對壓力、競爭，之後無論往什麼領域發展都有很大的幫助。

至於個人明年球季展望，施子謙表示，教練團的目標就是個人目標，雄鷹隊總教練洪一中喊話，盼明年10月還有比賽打，言下之意就是要拚進季後賽，也會以這個為目標。

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