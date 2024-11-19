12強賽／中華隊挺進複賽 蔡其昌喊把東京巨蛋當主場

台灣隊闖進2024年世界12強棒球賽4強，順利前進東京巨蛋，台灣隊成員今天搭機啟程，中華職棒會長蔡其昌呼籲赴日球迷把東京當台灣主場吶喊，或在電視機前為台灣英雄加油。

12強賽台灣與日本同晉級複賽，由世界棒壘球總會（WBSC）統一安排，台灣、日本，與另外一支球隊澳洲，今天一同搭乘CI104華航包機飛往日本東京，上午10時先在桃園國際機場第二航廈出境大廳中央服務台後方空間，舉辦「12強送機記者會」，交通部觀光署也特別送上禮物及鮮花祝福。

中華職棒會長蔡其昌致詞表示，今天一大早就起床，所以感覺有點疲倦的感覺，但是大家放心，到了日本大家的精神就來了。

蔡其昌說，要感謝的人很多，包括今天到場的教育部政務次長張廖萬堅跟體育署長鄭世忠，特別是從去年的情蒐開始一路支持，甚至5場比賽2人都到場，接下來也會全程參與東京4場比賽，他也感謝昇恆昌免稅店提供球員們貴賓室服務，等拿冠軍後會再一次感謝大家。

蔡其昌提醒球迷粉絲「最重要的一件事情」，不管球迷朋友有沒有到東京，有到東京，就把東京當台灣主場一樣吶喊，沒有到東京的球迷朋友，就在電視機前面為台灣英雄加油。

台灣隊長陳傑憲第一句話就告訴現場的球迷朋友，「我們拿到機票了」，當初在大巨蛋開訓儀式時說過，會用百分之百的力量前進東京，謝謝教練團「我們真的做到了」，如今前進東京，想成為台灣的驕傲，每一場比賽都會盡百分之百的力量，為台灣拿下最好的成績。

12強中華隊前進東京，隊長陳傑憲行前在桃機受訪。 記者黃仲明／攝影

陳傑憲說，在巨蛋時感受到球迷們滿滿的力量，如今希望能帶著這股力量前進東京拿下好成績，想跟球員們一起去東京的球迷，希望能把東京巨蛋當台北巨蛋，當成自己的主場大聲吶喊為台灣隊加油，「我們會很努力，百分之百的為台灣拿下好成績」。

陳傑憲指出，很開心與教練團隊一起努力在預賽時打進東京，這是組訓以來最首先的目標，如今目標達成謝謝大家的努力。

陳傑憲說，他個人覺得很開心也很榮幸，目前在這個位置能成為台灣代表的一分子，之前看著學長們努力的為台灣奮鬥、跟各國競爭，如今自己也在這個位置，很榮幸也很謝謝自己的努力受肯定，希望能帶著這份榮耀與肯定前進東京，為台灣拿下好成績，也希望團隊每個人都有好表現。

12強棒球賽台灣晉4強前進東京巨蛋，19日上午搭機赴日；華航空服員在記者會上獻花歡送球隊，由台灣隊長陳傑憲（左2）代表接受。中央社

陳傑憲表示，因為在台灣都是晚上的比賽，所以球員們基本都可以睡到中午，今天突然早起有點不太習慣，但也必須適應，因為前進到東京的賽程都是上午，很開心球員的努力得到收穫，今天可以穿得很帥搭機前往東京參加4強比賽。

華航表示，除了由空服員在記者會上獻花歡送球隊，空服員也廣播歡迎貴賓登機，機上餐點則精心準備棒球造型甜點，另外加碼「陳耀訓冠軍奶油麵包」替選手加油打氣，預祝中華隊旗開得勝贏得冠軍，東京分公司也會在成田機場熱情迎接台灣隊強棒到來。

中華隊今啟程東京，備戰世界棒球12強4強賽事。記者黃仲明／攝影

昇恆昌與采盟免稅店的員工也特別組成加油團，為球員們加油打氣，並送上小禮物希望球員能為台灣拿下好成績。

桃園國際機場公司也規劃在停機坪的航機後推時，出動消防車為選手航班灑水執行水門禮，祝賀比賽順利圓滿。

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