12強賽／古巴慘遭中華隊完封 教頭吐露心聲也讚台灣球迷太棒
「紅色閃電」古巴隊今天在世界12強棒球賽B組預賽最後一戰，遭中華隊7名投手聯手完封，全場只出現4支安打，完全無法得分，終場以0：2落敗，總教練強森（Armando Jhonson）賽後坦言：「這次12強賽的表現和預期成績不太一樣。」
日本隊在B組5戰全勝、中華隊4勝1敗，兩隊晉級四強，接著是南韓隊3勝2敗，澳洲隊、多明尼加隊、古巴隊都是1勝4敗。
強森表示，晉級四強的球隊戰力都很完整，古巴隊狀況不好，台北大巨蛋球迷很有紀律，加油聲也很整齊，中華隊打出這麼好的氣勢，給他們很好回報。
他說：「大巨蛋的觀眾真的很熱情，這對中華隊提升士氣很重要。」
強森表示，中華隊投手的速球、變化球都很好，不但能夠壓低球路，控球也很精準，這是古巴隊打不好的原因，中華隊表現真的很好。
古巴隊昨天以6：7不敵日本隊，強森認為這場比賽「有看到以前的古巴實力」，他說：「我要恭喜自己球隊，對日本隊之戰打得很好，也要恭喜晉級球隊。」
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