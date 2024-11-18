棒球／陳偉殷下一步動向順其自然 談中職坦言「目前沒有想」

陳偉殷今天現身台北大巨蛋，成為場邊焦點，39歲的他對於下一步動向並未說死，強調還是需要看自己身體狀況，但也坦言：「對自己來說，該達成的都達成了，也沒什麼好遺憾。」

陳偉殷具備8年大聯盟、7年日本職棒一軍資歷，為史上身價最高的台灣棒球選手，但近年因肩膀傷勢都處於養傷狀態，今年投入美國獨立聯盟長島鴉隊，出賽17場、87.2局，取得5勝5敗、防禦率6.37。

回顧今年球季，陳偉殷說受傷兩年回到球場上，一切就像從零開始，「一開始會滿辛苦，但後面狀態、面對比賽張力都有上來，就有越投越順。」

被問到下一步動向，陳偉殷表示，「目前沒有特別規畫，一切要看身體狀況，身體不能說不好，但沒有預期那樣，還是要看自己身體狀況能否允許。」他抱持順其自然、盡力而為的態度，「看有沒有機會延續（選手生涯），沒有也沒什麼好遺憾。」至於投入中職賽場的可能性，陳偉殷坦言：「目前沒有想」。

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