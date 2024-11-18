12強賽／中華隊不只為晉級振奮 林立：開心可以再次挑戰日本

中華隊擊碎賽前外界的不看好，強勢挺進世界12強棒球賽複賽，踏上前往東京巨蛋的征程，選手們對於即將展開的旅程抱持更大野心，林立就說，晉級開心的其中一個原因，就是可以再次和日本隊對決。

中華隊在預賽前4戰打完取得3勝1敗鎖定晉級門票，唯一敗績就是輸給日本，但比賽內容展現有來有往的抗衡能力，讓選手對下一次過招更加躍躍欲試。

林立提到，對日本的比賽雖然沒贏，但對決感覺和以往差別滿大，三振也沒有以前那麼多，「可以去做抵抗，就算輸，也在比賽中給他們壓力，可以讓他們覺得我們不是那麼好解決。」他說：「輸給日本一次，但可以晉級很開心，因為可以和他們再次對決，挑戰從他們身上拿下勝利。」

看本屆中華隊的成長，他認為投打息息相關，「以前投手要投到150只有幾個，現在幾乎每個上來都是150，中職比賽投手進步，打者也會進步，國際賽再遇到這些投手也不會無法適應，因為我們投打能力一直都在進步，希望可以持續進步到超越日本。」

而中華隊打線本屆4戰已敲6轟，同樣跌破眼鏡，林立也坦言沒想到，「或許差別是球的不一樣，也或者是自己的提升，可以對其他隊造成威脅，中華隊是很成功的。」

中華隊的複賽賽程將在21日面對委內瑞拉、22日出戰美國，接著就是23日再戰日本武士，目前中華隊在正式國際賽面對全職業一軍日本隊處於8戰全敗，本屆有第二次機會挑戰開胡。

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