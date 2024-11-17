中職／BBC特別介紹台灣啦啦隊現象 林襄：原來有那麼多人討厭我

中華職棒啦啦隊近年來關注度越來越高，「BBC News 中文」YouTube頻道近日也上傳影片，介紹台式應援文化及啦啦隊在台灣如何成為偶像般的存在。

影片中提到，中職有6支球隊，票房推估共10億元。味全龍隊行銷業務總監程韋仁透露，由於林襄和李多慧2位人氣啦啦隊加入，門票開賣後明顯成長，場均人數一年內增加3成，熱區入座率也提高2成。

人氣成員林襄接受訪問，談到啦啦隊的定位，「我們算是燃起球迷熱情的媒介，帶給大家正能量。啦啦隊是氣氛擔當及視覺享受的存在，帶來票房，這是比較現實層面的。」

林襄還透露啦啦隊的難處，「我們在舞台上永遠都要保持笑容，把情緒隱藏起來。啦啦隊的存在是陽光、正能量的，盡量不要在自己社群發負面想法。我在短時間得到大量曝光，但伴隨而來很多負面聲音。我那時候有小小憂鬱，想說原來有那麼多人討厭我，好險我都調適過來了。」

影片中提到啦啦隊從原本的接案臨演，變成一個團隊，包含經紀人、工作人員、編舞和公關。曝光方式很多元，有球場應援、賣個人周邊商品、上通告、當節目主持人、出寫真、拍廣告、出唱片、扮粉絲見面會和拍電影，這些方式讓啦啦隊如同偶像一般，甚至進軍演藝圈。

不過味全龍隊行銷業務總監程韋仁強調，球團最重視的還是戰績和整個球隊的發展，經營方面會把球場打造成像迪士尼樂園的地方，踏進來能體驗到多元娛樂，吸引更多圈外粉絲，最終成為球迷。

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