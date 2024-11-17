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韓職／有玄機？李珠珢IG發文竟首度標記中文名 網：快來台灣

聯合新聞網／ 綜合報導
李珠珢。 截圖自李珠珢IG
李珠珢。 截圖自李珠珢IG

前韓職起亞虎啦啦隊女神李珠珢與所屬經紀公司APEX解約，下一步動向未明。神隱多時的她昨天久違更新限時動態，今天又發文秀新髮色，並首度標註自己漢字名，台灣粉絲們再度敲碗她來台。

李珠珢昨天發IG限動說她「喉嚨痛，可能感冒」，接著就是說自己休息時「+3kg」，面對鏡頭增加「3000%」，這兩則限動搭配她的新造型，仍讓粉絲暴動。

今天李珠珢發文分享絕美自拍照，這是她暌違1個多月再度貼文，從照片中明顯可見，髮色從先前的金色變成棕色，還戴上棕色隱形眼鏡。

李珠珢還標註自己的韓文名及中文名，引發台灣網友們遐想，紛紛留言敲碗，「快來台灣」、「台灣永遠等著妳來」、「來台灣保證紅」、「富邦第一指名」、「來味全龍吧」。

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