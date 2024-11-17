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12強棒球觀後感 盧秀燕：非常感動！媽祖保佑中華隊

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕參加樂成宮正殿重建百周年，拜託媽祖保佑中華隊進軍東京。記者陳秋雲/攝影
台中市長盧秀燕參加樂成宮正殿重建百周年，拜託媽祖保佑中華隊進軍東京。記者陳秋雲/攝影

全國體壇關注的「2024年世界12強棒球錦標賽」昨晚由地主中華隊對戰日本隊。台中市長盧秀燕應台北市長蔣萬安邀請，為中華隊加油！盧秀燕被問到觀賽感受，盧說「非常感動」，希望中華隊贏得進軍東京的機會。為中華隊加油，為中華隊喝采！

台中市長盧秀燕今天早上出席樂成宮正殿重建100周年慶，被問到昨日至大巨蛋觀戰，現場感受為何？

盧秀燕說，昨天非常感動，在全國球迷齊心鼓勵之下，中華隊奮戰不懈雖敗猶榮，更重要的是今天、明天還有賽程，希望中華隊在全國球迷的支持下，能夠贏得進軍東京的機會。為中華隊加油，為中華隊喝采！因樂成宮主祠媽祖，在旁的樂成宮董事長何敏誠不忘補一句「媽祖保佑中華隊」，盧秀燕也說「對！媽祖保佑」

台中市政府規劃在市府前廣場舉辦直播嘉年華活動，透過1300吋大螢幕直播賽事，並規劃攤位市集及抽獎等多項活動，吸引近5000人次來朝聖，今天在府前廣場將會繼續辦理中華隊賽事直播，力邀球迷朋友一起看直播、逛市集、抽好禮，齊聚「就一起」為中華隊加油！

中華隊 棒球

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