12強賽／澳洲27歲右投扛對中華隊一戰 曾1年內2度TJ手術寫1%案例

世界12強棒球賽中華隊爭取前進東京的關鍵戰役，今天交到郭俊麟手中，澳洲隊則由27歲右投紐柏恩（Mitchell Neunborn）扛起先發，本季效力美國職棒體系費城人隊2A的他，棒球生涯曲折，進職棒前就已經因為1%發生機率的噩夢降臨，讓他必須兩度進行TJ韌帶置換手術，去年在經典賽為自己爭取到第一張美職合約，卻又經歷另一次人生打擊。

紐柏恩高中時期作為二刀流在澳洲棒壇已是備受矚目的潛力選手，19歲時就參與2016年U23世界盃，澳洲在該年拿下隊史最佳的亞軍，紐柏恩則在同一年開始坎坷的傷病史。

他在2016年撕裂手肘韌帶，隔年進行TJ手術，9個月後經過MRI核磁共振檢查，發現韌帶移植失敗，他必須進行第二次手術。紐柏恩說：「簡單來說，就是我的身體吃掉了韌帶，據說這只有1%的發生機率。」

紐柏恩從2019到20年賽季開始投入澳洲職棒，接著就碰到疫情爆發，全球棒球賽季受到影響，他一度必須身兼兩職維持生計，擔任水電工助理、身障支援者，「但我始終都是一位棒球選手，在我的閒暇時間，我都在棒球場上訓練，始終相信棒球並未遠離我而去。」

紐柏恩去年在經典賽演出精采好投，3月底與費城人簽下小聯盟合約，而2022年診斷出罹癌的母親當時仍在與健康搏鬥，紐柏恩延遲前往美國的時程，直到5月初赴美，而他的媽媽也在同一個月離世。「那是我人生中所做過最艱難的決定。」紐柏恩說：「直至今日，我仍為此煎熬。」

在母親離世後，紐柏恩上場時總會親吻脖子上的項鍊，而那正是他的媽媽所留下的。紐柏恩說：「他一直都是我身後的動力、驅策，當時她要我去美國，她知道我的生涯經歷起伏，知道我經過那麼多手術和逆境，對她來說，要我出發向球隊報到，那是完全不需思考的事。」

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