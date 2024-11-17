棒球／慰勞U15、U18球員 辜仲諒請吃牛排

台灣三級棒球實力有目共睹，今年Ｕ十五與Ｕ十八中華隊國際賽事成績輝煌，中華民國棒球協會理事長辜仲諒為慰勞中華隊，昨邀教練及選手吃牛排，隨後更到台北大巨蛋觀看由中國信託銀行贊助之世界十二強棒球錦標賽台日大戰。

中華隊今年分別在Ｕ十五世界盃棒球賽拿下季軍、Ｕ十八亞洲青棒錦標賽奪冠，台灣棒球排名躍升至世界第二，僅次於日本。辜仲諒上任理事長以來，為慰勞中華隊比賽與集訓的辛勞，自掏腰包請球員與教練吃牛排、燒肉已成一項長年傳統，今年也不例外。

辜仲諒頒發中華棒協特製的獎牌給球員與教練，也鼓勵Ｕ十五選手要向Ｕ十八學長看齊繼續努力，除了守備之外，還要加強打擊能力，更勉勵所有球員動腦打球，才可以成為一流的職業選手。辜仲諒也提醒中華隊球員要懂得感恩，在家人、學校、中華棒協以及國家大力支持下，才有機會從小到大打棒球，團結努力、為國爭光。

今年不少Ｕ十八亞青中華隊國手都曾於中信盃黑豹旗出賽，包括穀保家商的劉承佑、平鎮高中的哀宥宇、邱立璿及江庭毅。中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗迄今共十年，去年起中信盃黑豹旗更列入Ｕ十八青棒國手選拔參考賽事之一，為培育棒球國手重要搖籃。

中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，也透過「愛接棒計畫」為偏鄉孩子圓棒球夢；中國信託銀行二○一四年起支持中信兄弟隊，今年締造四年來三度封王榮耀，更長期力挺中華隊征戰世界舞台，以行動支持世界十二強棒球賽，號召全民為中華隊加油。

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