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韓職／李珠珢最新近況曝光休息時胖了3公斤 傳聞男友在台現身
前韓國職棒起亞虎啦啦隊李珠珢，在IG神隱已久之後，於今天連發限動，其中一則限動說，自己在休息時間胖了3公斤；幾則限動，立刻引起台灣網友的關心，有人是馬上按讚，有人說，「可愛！」，「迷人的珠珢」、有人則是讚美她的新造型，「準備出道了嗎？」
李珠珢自9月宣布取消起亞虎啦啦隊應援之後，動向一直受到台灣粉絲關注，直到最近證實李珠珢與原經紀公司解約，網友都敲碗期待她能夠來到台灣，而最近世界12強B組預賽在台北舉行，她的傳聞男友起亞虎隊金倒永代表韓國參賽，也受到相當大注目。
李珠珢IG限動先上傳說她「喉嚨痛，可能感冒」，接著就是說了自己休息時「+3kg」，面對鏡頭增加「3000%」，這兩則限動搭配她的新造型，仍讓粉絲暴動。
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