12強賽／明台日大戰 台中市府廣場有直播+啦啦隊應援

世界棒球12強「台日大戰」明天大巨蛋開打，台中市政府為滿足球迷無法北上觀賽，明、後兩天將在台中市政府前廣場擴大舉辦「直播派對」，當天下午3時起現場另有啦啦隊女孩應援及美食市集等。

運動局代理局長游志祥說，市府特別規畫明、後兩天在市府前廣場轉播中華隊與日本、澳洲對戰精彩賽事。當天除了賽事直播，下午3時起更規劃多項活動，包括攤位美食市集、樂團表演、啦啦隊女孩應援等，並搭配抽獎活動，提供電動汽車及電動機車等豪禮多重送，總獎項價值逾300萬元。

運動局說明，台中市政府前廣場曾在WBC世界棒球經典賽、世界盃足球賽及 Red Bull Showrun Taichung國際賽車展演等多項大型國際賽事舉辦戶外轉播，現場可容納逾5000名觀眾，是台中運動賽事觀賽聖地。

游志祥指出，市長盧秀燕上任後，打造「酷運動、酷城市」，每年都會到洲際棒球場慰勉在地球隊中信兄弟並觀看賽事。今年中華職棒35年總冠軍賽，台中市政府直播，吸引上千名球迷齊聚台中市府前廣場，中信兄弟拿下年度總冠軍，舉辦封王大遊行，台中瀰漫熱血運動氛圍。

運動局提醒，府前直播派明天下午3時開始，市民朋友至台灣大道市政大樓前廣場觀賽，建議搭乘捷運或台灣大道專用道公車於「市政府站」下車，市府周邊設有多處YouBike 站點，歡迎民眾多多利用。

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