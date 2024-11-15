快訊

12強賽／日本四番超威！森下翔太開轟擊敗南韓 中華隊有利

不斷更新／台中宣布了！屏東1地區明停班課 16日天兔颱風假資訊一覽

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／蕭齊參加秋訓直呼很充實 新球季114年1月初返日

中央社／ 台北15日電
身高197公分的台灣「巨投」蕭齊（右）與日職東北樂天金鷲隊簽下複數年的育成合約，他15日下午在台北出席加盟記者會，穿上197號專屬球衣，與樂天球團社長森井誠之（左）握手致意。 中央社
身高197公分的台灣「巨投」蕭齊（右）與日職東北樂天金鷲隊簽下複數年的育成合約，他15日下午在台北出席加盟記者會，穿上197號專屬球衣，與樂天球團社長森井誠之（左）握手致意。 中央社

日職東北樂天金鷲今天為旅日好手蕭齊舉行加盟記者會，之前去秋訓雖然到後面體能訓練有點跟不太上，不過每天都過得很充實「打呼很大聲」，他透露，明年1月初就會赴日訓練。

在今天的加盟記者會，樂天金鷲隊總教練三木肇及同為樂天的台將宋家豪、王彥程都錄影片獻上祝福。蕭齊表示，「能得到總教練、學長祝福，心裡很感動，希望我可以像學長一樣厲害，追隨他們的腳步。」

蕭齊在日前已經參與球隊秋訓，他指出，雖然大致上跟台灣訓練沒有差很多，但到後面體能訓練有點跟不太上，「我很努力想辦法跟上他們，每天都過得很充實，都是練到精疲力竭。」他還笑說：「我還因為打呼太大聲，是學長跟翻譯講我才知道。」

至於飲食方面，蕭齊提到，球隊都有提供三餐、分量很多，每天都吃很飽，因此很少到外面吃東西，「不過有一次放假時，學長有帶我出去吃飯，中華料理、壽司都很好吃。」

語言方面，蕭齊直呼學日文有點挑戰，「日文有點難，但會盡力去學，而且一點點英文也可以通，溝通上沒有太大問題。」蕭齊也提到，有遇到以前就讀台體大的永田颯太郎，「他中文很好，也會幫我翻譯。」

蕭齊的穀保家商同學陳睦衡效力日職歐力士隊，蕭齊表示，去日本前2天都有跟陳睦衡視訊，「我們偶爾聊一聊，過得怎麼樣，大家感覺都過得很充實，很開心自己同學也去同一個國家，但我們已經不是隊友了、各自努力，還滿期待之後對決。」

談到接下來的規劃，蕭齊指出，預計明年1月5日就要回去日本，「聽說那時候應該在下雪，有點期待但也有點緊張。」

日職 樂天金鷲 陳睦衡

延伸閱讀

日職／陣中將擁4名台將 樂天社長：因為台灣棒球一直進步

日職／秋訓巧遇田中將大 蕭齊加盟樂天仍有旅美空間

日職／蕭齊簽約金破2100萬元 樂天社長來台透露期待

日職／陽岱鋼仍想拚回一軍 戰力外測試4打席0安1保送

相關新聞

日職／蕭齊簽約金破2100萬元 樂天社長來台透露期待

畢業於穀保家商，身高197公分的「巨投」蕭齊，今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽下複數年育成合約，樂天金鶯特地來台為蕭齊舉...

日職／秋訓巧遇田中將大 蕭齊加盟樂天仍有旅美空間

穀保家商畢業的蕭齊雖然受到美、日職棒關注，但最終選擇與日職樂天金鷲隊簽約，從育成球員起步，秋訓就立刻遇到田中將大、則本昂...

日職／陣中將擁4名台將 樂天社長：因為台灣棒球一直進步

日職樂天金鷲隊打造最大團台將，原本就有宋家豪、王彥程在陣中，今年選秀第6指名選進在日本讀書的陽柏翔，加上與蕭齊簽下複數年...

日職／蕭齊參加秋訓直呼很充實 新球季114年1月初返日

日職東北樂天金鷲今天為旅日好手蕭齊舉行加盟記者會，之前去秋訓雖然到後面體能訓練有點跟不太上，不過每天都過得很充實「打呼很...

日職／陽岱鋼仍想拚回一軍 戰力外測試4打席0安1保送

旅日37歲球星陽岱鋼不放棄拚回日職一軍，參加日職12球團戰力外測試會，打擊方面4打席沒有安打、吞下2K、有1保送，守備上...

重光盃／少棒賽捕手砲徐堉愷開轟 中平奪隊史第2冠

重光盃少棒賽昨天舉行決賽，桃園市中平國小捕手砲徐堉愷在冠軍戰攻守俱佳，開轟率隊以7比5擊敗宜蘭縣三星國小，完成「甜蜜復仇...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。