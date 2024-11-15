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日職／陣中將擁4名台將 樂天社長：因為台灣棒球一直進步

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
197公分「巨投」蕭齊（右）今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之（左）來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影
197公分「巨投」蕭齊（右）今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之（左）來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影

日職樂天金鷲隊打造最大團台將，原本就有宋家豪、王彥程在陣中，今年選秀第6指名選進在日本讀書的陽柏翔，加上與蕭齊簽下複數年合約，社長森井誠之解釋，這無關出身地，而是因為「台灣棒球一直在進步」。

森井誠之今天特別來到台灣參加蕭齊的加盟記者會，他表示，球隊滿早就注意到蕭齊，但到今年春天開始認真觀察，球探回報也認為他一定能夠在日本活躍，球隊也是第一次有身材這麼高大的選手加入，不過球隊內部確實滿競爭。

近期頻頻簽下台灣球員，森井誠之也表示，球隊選擇不是因為他們是台灣的球員，而是根據身體、技術的綜合考量，但確實看得出來，台灣棒球不斷在進步。

王彥程今年剛與樂天重新簽下育成合約，不過森井誠之透露，球隊有計畫讓他轉為支配下，「他一直有在比賽，我們都有計畫讓支配下騰出空間，讓有能力的選手填補，因為目前左投滿少，期待王選手把握機會，我也非常期待。」

宋家豪則是在今年迎接生涯300場出賽，明年則要邁向旅日第10年，今年雖然因為傷勢無法參加12強，不過對於明年的經典賽資格賽，森井誠之表示：「國際賽是選手能夠展現能力的舞台，「我們也歡迎有這樣的機會，讓選手展翅高飛。」

陽柏翔是台東「陽家班」成員，國中時赴日留學打球，到今年如願在日職選秀會獲得樂天金鷲青睞，森井誠之表示，判斷若等到育成選秀可能選不到這名好手，跟其他隊競爭下決定在選秀會選中他。

宋家豪 樂天金鷲 選秀

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