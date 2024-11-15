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日職／秋訓巧遇田中將大 蕭齊加盟樂天仍有旅美空間

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
197公分「巨投」蕭齊今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影
197公分「巨投」蕭齊今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影

穀保家商畢業的蕭齊雖然受到美、日職棒關注，但最終選擇與日職樂天金鷲隊簽約，從育成球員起步，秋訓就立刻遇到田中將大、則本昂大、松井裕樹等電視中人物，他期待自己能一步步朝一軍邁進，未來也還有旅美的空間。

樂天金鷲已有宋家豪、王彥程在長期發展，蕭齊很希望能夠追隨學長們的腳步，也是選擇樂天的原因之ㄧ，「當初他們來找我，已經列出很完整的一套幫助，對我的期許是什麼，感覺特別有心，加上有台灣學長，想跟他們一起努力。」

曾去過大阪的蕭齊，到了仙台後更為當地風土人情感到印象深刻，體檢時就被護理師塞紙條要他加油，秋訓時到附近百貨公司也被球迷認出來，「仙台也比較安靜，球迷很友善，天氣涼爽、空氣好。」

在秋訓時蕭齊也感受到日職的不同，雖然在台灣時剛好強度還沒拉上來，遇到秋訓尾聲的高強度有些跟不上，「跑步的量真的滿大，但學長看起來都很輕鬆，要跟上他們，回來要好好加強體能跟技術。」

秋訓時期，蕭齊跟古謝樹、日當直喜等球員成為好友，很快融入環境，還遇到田中將大等球星，也感受到自己心理、身體、技術需要全面加強。

雖然沒加入美職球隊，但蕭齊表示，樂天金鷲的培育計畫中，目標是四年升上一軍，但重點還是自己怎麼練習，按部就班發展，「未來也能朝美發展，但這不會先想，現在才育成，還很多路要走。」

197公分「巨投」蕭齊（左）今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，好友林維恩（右）到場支持。記者蘇志畬／攝影
197公分「巨投」蕭齊（左）今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，好友林維恩（右）到場支持。記者蘇志畬／攝影

有趣的是，好友林維恩加盟運動家隊，但兩人無法如願一起在美國相遇，蕭齊今天對到場支持的林維恩說：「他會在美國等我。」林維恩也笑說，自己會常常找蕭齊視訊，「我的手機有設定好世界的時間，會挑他有空的時候打。」

日職 林維恩 樂天金鷲

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