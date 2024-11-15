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日職／蕭齊簽約金破2100萬元 樂天社長來台透露期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
197公分「巨投」蕭齊，今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影
197公分「巨投」蕭齊，今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽約，樂天金鶯社長森井誠之來台為他披上球衣。記者蘇志畬／攝影

畢業於穀保家商，身高197公分的「巨投」蕭齊，今天正式與日本職棒東北樂天金鷲簽下複數年育成合約，樂天金鶯特地來台為蕭齊舉行加盟記者會，社長森井誠之親自來台為蕭齊披上與他身高相同、背號197的專屬球衣。

「很開心蕭齊選手加入樂天金鷲球團。」森井誠之表示：「他擁有197公分非常難得的身材，也有著150公里以上的速球，具有能夠成為好投手的條件。」

樂天金鷲隊與蕭齊簽下的複數年約超過5年，據了解，簽約金約65萬至70萬美元（約台幣2110萬到2273萬元），年薪則是約4萬美元（約台幣130萬元）。

蕭齊畢業後受到美日多支球隊鎖定，但樂天金鷲隊準備的充足培育計畫吸引到蕭齊目光，森井誠之表示，球隊一看到蕭齊就很希望他能夠加入，而他加入秋訓後也相處融洽，「聽說蕭齊選手已經學了幾句日文，也有喜歡的日本食物，但納豆好像還是不行啊。」

樂天原本就有宋家豪、王彥程，還有新加入的陽柏翔，森井誠之表示，加上蕭齊就是4位來自台灣的選手，宋家豪加入已經9年，希望能夠持續創造讓台灣球員能夠長期活躍的空間，「希望蕭齊能夠在日本好好發展能力，甚至未來讓世界的球迷都看到他的能力。」

蕭齊國中才加入科班，後來到穀保家商的教練周宗志，認為以他的身高及投球內容相當有潛力，為他擬定好培育計劃。他表示：「一開始先希望蕭齊將球速提升，後續也慢慢調整控球，讓他展現出應有的壓制力。」

新北市棒球委員會主委蔡明堂也表示，國中時蕭齊的身高就比自己還高，這是他在棒球上的優勢，但努力也很重要，「他在訓練上都不會埋怨，只會說好，希望他能成為我們的驕傲。」

宋家豪 樂天金鷲 穀保家商

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