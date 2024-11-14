圖輯／12強賽中華隊2連勝！黃子鵬壓制多明尼加 2比1勝出

世界12強棒球賽今天在台北大巨蛋舉行B組預賽，中華隊對戰多明尼加，3局上江坤宇的陽春砲成為勝利打點，而先發投手黃子鵬更是投出6局無失分、無安打的完美成績單，終場中華隊以2：1擊敗多明尼加隊，成為B組預賽第一支2連勝隊伍。
中華隊今天推出側投黃子鵬先發主投，面對多明尼加隊繳出完美成績單，僅用66球就投完6局，沒有被敲出安打，唯一1次保送讓對手上壘是在1局下，另有4次三振，在7局上登板突然腳抽筋，在試投幾球後決定換投，中華隊表示，接受防護員治療後並無大礙。
而林凱威接手投出2次三振，才被多明尼加隊敲出第1支安打，但仍製造滾地球出局，守住1分領先，8局下陳冠偉雖被敲出安打，但也投出三振後才退場，陳冠宇接手拆彈，雖然被敲出內野安打，但連續2次三振凍結一、三壘有人危機，讓他開心衝回休息區。
吳俊偉連兩天在第9局登板，昨天拿下救援成功的他，今天開局被連敲2安，多明尼加再靠犧牲打推進到二、三壘，雖然再被敲出滾地球而丟掉1分，但吳俊偉用再見三振守住勝利。
中華隊打線在3局上靠著第9棒江坤宇的一發陽春砲幫助中華隊取得1：0領先，接下來直到8局上江坤宇敲出中外野飛球造成失誤站上二壘，下一棒陳晨威敲出安打後，江坤宇闖本壘出局；但陳晨威站上二壘，隨後靠暴投上三壘，林立的高飛犧牲打攻回第2分。
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