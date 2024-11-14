日職／陽岱鋼仍想拚回一軍 戰力外測試4打席0安1保送

旅日37歲球星陽岱鋼不放棄拚回日職一軍，參加日職12球團戰力外測試會，打擊方面4打席沒有安打、吞下2K、有1保送，守備上仍展現身手，直言不想輸給年輕人。

陽岱鋼2006年起效力日職北海道日本火腿鬥士隊，2017年與讀賣巨人隊簽下5年合約，2021年底巨人雖有意再開合約留人，但陽岱鋼選擇離隊，赴美國獨立聯盟打球。

陽岱鋼今年2月初加盟日職二軍新球隊Oisix新潟Albirex隊，再回到日職體系，但也沒有放棄重回日職一軍的希望。

根據日媒報導，陽岱鋼參加日職12球團戰力外測試會，4個打席機會選到1次保送，吞下2次三振、沒有安打，他接受日媒訪問表示，在這4個打席再一次感受到每次機會的重要性，之後的棒球生涯，也會每天持續努力。

在守備測試中仍展現不錯的移動速度、臂力，陽岱鋼自信表示，在腳程、臂力方面努力展現好的狀態，不想輸給年輕球員。

陽岱鋼生涯在日職一軍留下1322場出賽成績，敲出1164支安打、包括105發全壘打、有482分打點，打擊率2成70。

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