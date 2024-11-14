12強賽／代打敲出爭議轟 南韓羅承燁：好像沒有過牆…

中華隊昨天在世界12強棒球賽首戰以6：3擊敗南韓隊，不過7局上出現爭議全壘打，羅承燁代打敲出的飛球落在全壘打強頭，雖然經過重播輔助挑戰改判陽春砲，不過羅承燁認為：「好像沒有過牆…」

昨日7局上羅承燁代打上場面對中華隊中繼投手陳冠偉，敲出的外野飛球落在全壘打牆上方的黃色護墊，之後彈到場內，一開始壘審判定為二壘安打，但經過重播輔助判決後改判全壘打，南韓隊也追到3：6。

只不過最後南韓隊仍然輸球，羅承燁雖然開轟但沒有太多笑容，他在接受韓媒訪問時表示：「結果令人失望，但賽事還沒有結束，接下來全部比賽都要贏下來，前往東京（複賽場地）。」

不過對於那一轟，羅承燁表示沒想過會飛出去，「看了影片覺得有點模糊，好像沒有過牆，雖然敲出全壘打，但遺憾的是最後還是輸球了。」

對於台北大巨蛋的球迷吶喊聲，羅承燁認為不會因此緊張，「台灣球迷很多，但我們（樂天巨人隊）主場氣氛一樣熱鬧，所以沒有受到特別影響，只是結果不如意。」

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