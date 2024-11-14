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重光盃／少棒賽捕手砲徐堉愷開轟 中平奪隊史第2冠

中央社／ 台北14日電
重光盃少棒賽13日舉行決賽，桃園市中平國小在冠軍戰攻守俱佳，以7比5擊敗宜蘭縣三星國小，奪下隊史第2冠。圖為中平國小球員在冠軍戰獲勝後開心慶祝。（陳重光文教基金會提供）中央社
重光盃少棒賽13日舉行決賽，桃園市中平國小在冠軍戰攻守俱佳，以7比5擊敗宜蘭縣三星國小，奪下隊史第2冠。圖為中平國小球員在冠軍戰獲勝後開心慶祝。（陳重光文教基金會提供）中央社

重光盃少棒賽昨天舉行決賽，桃園市中平國小捕手砲徐堉愷在冠軍戰攻守俱佳，開轟率隊以7比5擊敗宜蘭縣三星國小，完成「甜蜜復仇」，奪下隊史第2冠。

桃園市中平國小預賽就曾與三星碰頭，當時以3比4吞敗，複賽展現優勢火力，以14比6扳倒桃園龜山、7比5險勝高雄市中正國小、8比4擊敗桃園仁善國小，昨天冠軍戰再度與三星碰頭。

冠軍戰中平5局上遇到亂流，被連續短程安打與積極跑壘失掉3分、陷入落後，不過「捕手砲」徐堉愷5局下馬上轟出追平比數兩分砲，加上陳鵬天、柯博文、劉智淵連續安打搶回領先。

6局上半，徐堉愷先是精準阻殺企圖盜往二壘的顏崇恩，左外野手黃凱恩再秀美技撲接，中平繼2019年後再度奪冠，抱回隊史第2冠。

總教練李國強表示，三星實力很好、很有韌性，光是今年兩隊已經對戰5次、有輸有贏，但也提到，其實說不上什麼復仇，私底下都是好朋友，會玩在一起，上了場就是要學習對方的優點，少棒球員犯錯是正常的，教練的職責就是要提醒他們。

李國強坦言，會到中平打球的小朋友大多有職棒夢，因此態度是最重要的事，「小孩子有沒有未來性，看態度就知道，很感謝一直以來幫忙我們教育孩子的戰友，例如顧問張滄彬老師、新任校長賀彩利，都很支持我們。」

從落後到超前只花了半局，敲出關鍵追平轟的徐堉愷最後獲選大會最有價值球員（MVP），他表示，打到就知道出去了，雖然預賽輸掉，但冠軍賽討回來。徐堉愷的偶像是剛結束世界大賽的紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

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