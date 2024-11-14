日職／「前巨人」陽岱鋼仍有一軍夢 生涯首次參加戰力外測試

旅日老將陽岱鋼還未放棄重返日本職棒一軍，確定報名參加日職戰力外測試，今天成為日本媒體報導的焦點，以「前巨人隊球員」介紹這位37歲好手將投入日職12球團測試會。

陽岱鋼過去在日本火腿隊、巨人隊15季合計出賽1322場，繳出打擊率2成70、全壘打105支、打點482分的成績，2013年奪下太平洋聯盟盜壘王，2021年季後離開巨人，最近3季打過美職獨立聯盟湖國碼頭犬隊、澳職布里斯本俠盜隊 、美國獨立聯盟高點搖椅隊、日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊。

陽岱鋼今年重返日職，在Oisix新潟出賽72場，打擊率2成32、全壘打1支、打點13分，生涯首次參加日職戰力外測試，其他主要球員包括前巨人隊鈴木康平、前廣島隊岡田明丈和曾根海成、前火腿隊柿木蓮、前樂天隊東條大樹和吉田凌、前樂天隊櫻井周斗、前西武隊鈴木將平，共有45人接受測試。

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