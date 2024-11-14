快訊

20歲正妹遊泰失蹤發訊「我要死了」 閨蜜是男的也失蹤

交保護費還是賭違約金？美選後華航購機策略有何盤算

洗衣機切換成「1模式」 一年竟可省下這麼多錢！還能讓衣物顏色保持鮮艷

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／「前巨人」陽岱鋼仍有一軍夢 生涯首次參加戰力外測試

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
旅日老將陽岱鋼還未放棄重返日本職棒一軍，確定報名參加日職戰力外測試 聯合報系資料照
旅日老將陽岱鋼還未放棄重返日本職棒一軍，確定報名參加日職戰力外測試 聯合報系資料照

旅日老將陽岱鋼還未放棄重返日本職棒一軍，確定報名參加日職戰力外測試，今天成為日本媒體報導的焦點，以「前巨人隊球員」介紹這位37歲好手將投入日職12球團測試會。

陽岱鋼過去在日本火腿隊、巨人隊15季合計出賽1322場，繳出打擊率2成70、全壘打105支、打點482分的成績，2013年奪下太平洋聯盟盜壘王，2021年季後離開巨人，最近3季打過美職獨立聯盟湖國碼頭犬隊、澳職布里斯本俠盜隊 、美國獨立聯盟高點搖椅隊、日職二軍Oisix新潟天鵝之皇隊。

陽岱鋼今年重返日職，在Oisix新潟出賽72場，打擊率2成32、全壘打1支、打點13分，生涯首次參加日職戰力外測試，其他主要球員包括前巨人隊鈴木康平、前廣島隊岡田明丈和曾根海成、前火腿隊柿木蓮、前樂天隊東條大樹和吉田凌、前樂天隊櫻井周斗、前西武隊鈴木將平，共有45人接受測試。

巨人 日職 陽岱鋼

延伸閱讀

日職／又一傳奇左投告別 和田毅從新人年就很不平凡

日職／回顧佐佐木朗希生涯5年 投出最年輕完全比賽震撼世界

12強賽／日職央聯救援王再扛古巴終結者 難忘中華隊重砲張育成

日職／羅德放行了！佐佐木朗希挑戰大聯盟：人生只有一次

相關新聞

日職／「前巨人」陽岱鋼仍有一軍夢 生涯首次參加戰力外測試

旅日老將陽岱鋼還未放棄重返日本職棒一軍，確定報名參加日職戰力外測試，今天成為日本媒體報導的焦點，以「前巨人隊球員」介紹這...

中職／李多慧環台後盼在台灣挑戰更多新事物 網敲碗：爬玉山

韓籍啦啦隊女神李多慧日前挑戰機車環島成功，但她因被跟拍難過落淚，讓許多人感到心疼，還有粉絲擔心她會因此不喜歡台灣。所幸昨天她在IG發文表示，會在台灣繼續挑戰更多事物。 李多慧在IG發文寫道，「挑

軟式棒球／國中聯賽 長安勝興福抱回隊史第2冠

國中軟式棒球聯賽冠軍戰台北市長安國中一路領先，5局上攻下6分、奠定勝基，終場以9比1、5局擊敗台北市興福國中，睽違5年再...

中職／台鋼雄鷹元年球迷超捧場 大數據看未來經營「2大挑戰」

中華職棒35年球季落幕，《網路溫度計DailyView》推出系列報導，盤點你該知道的6支球隊本季話題，第二篇分享「雄鷹元年」創造哪些亮點。

經典賽／手傷沒問題 張育成想打資格賽：我準備好了

世界棒球經典賽資格賽賽程今天出爐，在去年經典賽獲得「國防部長」稱號的張育成表達參戰意願，左手中指挫傷復原良好，「準備好參...

經典賽／資格賽賽程出爐！中華隊明年2月台北迎敵 爭取重返會內賽

世界棒球經典賽資格賽確定將在明年2月於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序面對西班牙、南非、尼加拉瓜隊，爭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。