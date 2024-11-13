12強賽／太強了！陳晨威滿貫砲、陳傑憲兩分砲 震驚南韓

光速神威，化身重砲神威，陳晨威今天在第2局以滿貫砲狙擊南韓隊先發投手高永表，一棒讓台北大巨蛋3.3萬人的滿場人潮聲量爆棚，陳傑憲再以兩分砲錦上添花，中華隊單局攻下6分大局。

南韓推出低肩側投高永表先發，認為可以壓制中華隊，結果中華隊用球棒做出回應。

中華隊首局僅靠陳傑憲保送上壘，但首支安打出現在第2局，一出局後，潘傑楷敲出內野安打，隨即帶動一波猛攻，後續李凱威安打、江坤宇保送攻占滿壘，陳晨威再以滿貫砲震驚全場。

南韓的惡夢還在延續，後續林立也敲二壘打，陳傑憲補上兩分砲，中華隊單局攻下6分。

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