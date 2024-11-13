中職／李多慧環台後盼在台灣挑戰更多新事物 網敲碗：爬玉山

韓籍啦啦隊女神李多慧日前挑戰機車環島成功，但她因被跟拍難過落淚，讓許多人感到心疼，還有粉絲擔心她會因此不喜歡台灣。所幸昨天她在IG發文表示，會在台灣繼續挑戰更多事物。

李多慧在IG發文寫道，「挑戰環島大成功！因為一定要在6天內完成環島，真的是每天都在超級拼命騎行趕路，雖然很累，但是幸好有PD大大和路上那些熱情為我加油的朋朋們，讓我有滿滿動力完美達成這趟環島。」

李多慧接著強調，「對我來說，台灣真的是一個超級珍貴的地方，每次都讓我忍不住想挑戰更多新事物！，我不會滿足於當下的生活，請大家期待我在台灣繼續挑戰更多事物！」

李多慧還請粉絲推薦更多新挑戰給她，有人留言敲碗，「感覺下次可以挑戰爬玉山」、「蘭嶼、澎湖、小流球、金門、馬祖都去騎好騎滿」、「泳渡日月潭」。

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