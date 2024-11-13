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軟式棒球／國中聯賽 長安勝興福抱回隊史第2冠

中央社／ 台北13日電
113學年度國中棒球聯賽軟式組冠軍戰13日舉行，台北市長安國中（圖）一路領先，終場以9比1、5局擊敗台北市興福國中，睽違5年再度抱回冠軍獎盃。（學生棒球運動聯盟提供）
113學年度國中棒球聯賽軟式組冠軍戰13日舉行，台北市長安國中（圖）一路領先，終場以9比1、5局擊敗台北市興福國中，睽違5年再度抱回冠軍獎盃。（學生棒球運動聯盟提供）

國中軟式棒球聯賽冠軍戰台北市長安國中一路領先，5局上攻下6分、奠定勝基，終場以9比1、5局擊敗台北市興福國中，睽違5年再度抱回冠軍、為隊史第2座冠軍。

113學年度國中棒球聯賽（軟式組）冠軍戰是北市內戰，由長安國中與興福國中交手，長安3局上利用強迫取分戰術先馳得點，4局上，張恩碩獲得保送，1出局後，林品佑、徐大聖敲出安打，加上強迫取分戰術，長安再添2分。

5局上長安再以單局5安打、5四死球保送，一舉再灌進6分，徹底拉開比分；長安先發投手林品佑投4局失1分，被敲出4安打，蘇敬恩後援1局沒有失分，兩任投手合力把關防線，讓興福僅在5局下追回1分，無法改變結果。

長安教練戴子堯表示，昨天4強賽打贏桃園市新明國中後氣勢好，對興福這場比賽彼此很了解，讓對方先發左投高天賜退場就有機會，小朋友有把握機會，也特別提到蔡珵安這次系列賽，經常用偷點帶動攻勢，相當關鍵。

戴子堯表示，這批球員自國一不斷磨練、成長多，跟上一次拿冠軍的國三球員不同，更顯得得來不易。

國二的蔡珵安獲得賽會MVP，他說，打第9棒就是要助攻，平常就有練習，這是國中首度拿個人獎，感謝教練團的指導以及爸媽的支持。

長安繼108學年度後，再度奪下冠軍，總教練鄭凱名指出，感謝校長、主任、老師，以及辛苦的教練團戴子堯、盧冠廷、劉祐心，以及台北市國小教練將選手訓練有素，銜接到國中端，才能締造佳績。

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