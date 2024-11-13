經典賽／手傷沒問題 張育成想打資格賽：我準備好了

世界棒球經典賽資格賽賽程今天出爐，在去年經典賽獲得「國防部長」稱號的張育成表達參戰意願，左手中指挫傷復原良好，「準備好參加明年經典賽資格賽。」

張育成今年返台加入富邦悍將隊，然而在8月25日比賽時揮棒導致左手受傷，最終決定辭退今年的世界12強棒球賽，張育成雖然渴望參戰，但只能做出艱難決定。

12強賽中華隊的首戰在今天開打，張育成剛好受邀參加台北101舉辦的大谷翔平50轟紀念球「夢想高飛」特展，今天受訪表示，自己還是會持續關注中華隊的表現，也會在16日的中華隊對日本隊之戰擔任球評。

至於手指傷勢的進度，張育成表示，目前已經恢復訓練，「我很好，沒有問題，準備好參加明年經典賽資格賽。」而張育成預計在12月中前往美國進行個人訓練約1個月，再返台加入悍將隊春訓，也開始打聽經典賽資格賽何時開始集訓。

世界棒球經典賽資格賽其中一組將在明年於台北舉辦，台北大巨蛋為主要場地，中華隊的賽程將依序在2月21日面對西班牙、22日面對南非、23日出戰尼加拉瓜，分組第一直接取得晉級會內賽資格，第二與第三則要再打一場爭取另一張晉級門票。

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