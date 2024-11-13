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中職／台鋼雄鷹元年球迷超捧場 大數據看未來經營「2大挑戰」

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS
翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

中華職棒35年球季落幕，在台北大巨蛋元年效應加持下，刷新多項票房紀錄，進場看職棒人數突破性成長，是否同樣拉抬6隊網路聲量，《網路溫度計DailyView》推出「中職35回顧系列」，透過大數據觀察各隊今年球季網路討論度，提供球迷另一個認識中職球隊的角度。

第二篇介紹「新同學」台鋼雄鷹2022年落腳「港都」高雄成為中職第6隊。經過2年整軍建隊，台鋼雄鷹本季首登一軍雖排名墊底，全季打出4成以上勝率，主場觀眾42萬人次、平均單場觀眾超過7千人，仍是相當亮眼的新軍表現。雄鷹「飛向一軍」的過程創造許多網路話題，團隊努力成果最終獲得《2024網路口碑之星》職業賽事類策略卓越獎肯定，「雄鷹元年」還有哪些亮點，將在本文揭曉。

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台鋼雄鷹扎根港都票房創新高　領隊認證：高雄棒球迷非常多

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

台鋼雄鷹本季將60場主場賽事，安排40場於高雄澄清湖球場舉行，季前球團參考選舉陸戰發起「路口計畫」，透過5次路口「拜票」以及市區車隊掃街，努力向在地居民催票。球季期間推出多種創意主題日連結在地，搭配指標球星表現精采，韓援和本土啦啦隊場邊帶動氣氛，吉祥物TAKAO吸睛互動，全季吸引27萬2,969名球迷進場觀賽，場均6,824人創下球場史上新高紀錄。

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

雄鷹領隊劉東洋在球隊本季最後一場比賽前回顧成果，曾透露首年在高雄的經營「超乎原本預期」，他認為「高雄棒球迷非常多，只是要把他們帶進球場，在地經營獲得認同，這個很重要」。

洪一中與澄清湖場方矛盾衝高聲量　塑造主場成台鋼長久經營課題

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察「台鋼雄鷹」中職35年球季（日期：2024/01/01～2024/10/11）聲量趨勢變化，10個多月總共累積34萬2,057筆，單週聲量最高峰出現在3月31日到4月6日本季開幕週。4月3日球隊歷史性首戰作客大巨蛋面對中信兄弟就獲勝，魔鷹敲出全隊首安、王柏融打出首轟等「隊史第一次」受到關注，4月5日澄清湖開幕戰「粒保樂園」首度賽季開張，魔鷹單場雙響砲帶領球隊4比0獲勝，再度推升台鋼雄鷹網路討論度，單週累計聲量26,874筆。

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

台鋼雄鷹開季前兩週成功衝出高聲量，全季網路討論度維持穩定趨勢，有助球團朝向長久經營發展，想要實踐這個目標，認養球場做為主場也是目前職業運動趨勢，擁有自己的家更能貫徹行銷策略，強化品牌整體形象。在台鋼雄鷹宣布以高雄為根據地後，高雄市政府運動發展局隨即投入2.5億元整修澄清湖球場，第一期工程在本季開打前完成，台鋼球團肯定球場整修成果，不過認養球場一事還要再做評估，最終台鋼雄鷹選擇租借澄清湖球場，進行本季高雄主場賽事。

然而421日台鋼總教練洪一中向媒體爆料，前一晚賽後他被鎖在球場地下室，怒捶鐵門數下才成功離開球場，離譜情況讓洪總怒批場方把「台鋼當敵人」，此事引發輿論沸騰讓市府立即道歉並撤換球場主管。台鋼球團與球場管理單位矛盾剛披露，426日再傳出雄鷹二軍比賽時，球員竟在一壘附近紅土發現一根鐵條，兩起事件引起大眾對澄清湖球場狀況關注，讓台鋼雄鷹單週聲量來到12,205筆，衝到本季週聲量第5高。8月中台鋼球星吳念庭又在比賽中從球場紅土挖出寶特瓶，兩度發現「大祕寶」加上互動矛盾，勢必影響台鋼雄鷹認養球場想法。

對於澄清湖球場狀況不斷，成為台鋼雄鷹本季話題之一，以及球迷期待認養球場的聲音，球團與《網路溫度計DailyView》分享，台鋼雄鷹以高雄為根據地的理念未曾改變，首季在澄清湖開出票房佳績，球團明年預計會在這座球場安排更多場賽事，也在規劃朝向內野「全鷹主場」的方向運作，同時未來仍會持續透過各種行動，強化與高雄在地的連結。

雄鷹隊話題人物各面向皆存在　新人王曾子祐成台鋼小將亮點

《網路溫度計DailyView》

觀察「台鋼雄鷹」中職35年球季（日期：2024/01/01～2024/10/11）網路熱門關鍵字，隊職員相關詞彙出現「雄鷹隊、王柏融、王溢正、藍寅倫、曾子祐、吳念庭、陳文杰、張肇元、杜家明、魔鷹、洪一中、劉東洋、安芝儇、吉祥物」。可發現台鋼雄鷹除了多位球員，總教練洪一中、領隊劉東洋、啦啦隊女神安芝儇還有吉祥物TAKAO都成為熱門關鍵字，顯示球團各方面都成為網路討論話題，成為創造聲量的元素之一。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

進一步檢視成為關鍵字的球員名單，透過林子偉交易案換來3位桃猿隊指標人物「王柏融、王溢正、藍寅倫」，擴編選秀從中職各隊補進「陳文杰、張肇元、杜家明」，今年季前簽下外籍打者魔鷹以及季中選秀補進前旅日好手吳念庭，這些球員加入台鋼雄鷹後，都在不同層面為球隊創造討論話題，符合領隊劉東洋「打造球星能夠吸票」的想法。然而上述提及的職棒好手，並沒有台鋼「從無到有」栽培出來的球星，熱門關鍵字唯獨「曾子祐」是留著純正雄鷹血液的指標球星。

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

曾子祐畢業於青棒名校平鎮高中，是台鋼雄鷹創隊後首位選進球員，長相帥氣的他本季展現狀元身手，擔任球隊開路先鋒敲出123支安打，鎮守游擊大關創下連續164次守備無失誤紀錄，打守俱佳入選本季中職新人王，頒獎典禮當天曾子祐原本在日本秋訓，球團瞭解他想返台領取一生一次的獎座，幫忙買單機票錢，相當看重這位鷹狀元。最終曾子祐擊敗同樣打出百安的隊友王博玄，以及台鋼唯一入選12強中華隊的投手陳柏清，奪下今年新人王，未來台鋼能否出現更多純血球星，他擊敗的兩位隊友將是球團造星目標。

翻攝FB／台鋼雄鷹 TSG HAWKS

雄鷹球團指出，目前球隊建軍方向依舊，選入指標性的中生代球星除了提升球隊基本戰力，更重要的是期待他們能發揮帶領年輕小將的功用，當初選秀順位不在前段班的王博玄和陳柏清，本季表現出色就是成功案例。季後球團安排選手赴日訓練、前往澳洲職棒比賽，以及參與冬季聯盟賽事，都以陣中潛力新秀做為優先考量，球團相信他們未來發揮戰力，就能順利被球迷看見，官方社群在休賽季也會推出Podcast以及影音節目，給予這些小將更多曝光機會。

球團辦愛河遊船同樂會為本季收尾　感謝40萬球迷相挺雄鷹元年

台鋼雄鷹提供

台鋼雄鷹9日舉辦「愛河遊船同樂會」，由總教練洪一中領軍，帶領選手與啦啦隊乘坐愛之船，用遊船方式向岸邊高雄鄉親與球迷表達謝意，感謝全季有40萬人次走進主場支持雄鷹元年，最後在高雄市立歷史博物館舉辦球迷同樂會。董事長王炯棻指出，「最後把球迷帶到歷史博物館，象徵球隊希望能夠跟高雄歷史結合在一起，跟高雄共好共榮」。完成首個賽季最後一場活動，台鋼雄鷹未來如何完成「塑造主場」和「純血球星」兩大挑戰，將是球迷持續聚焦話題。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月01日至2024年10月11日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『台鋼雄鷹』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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