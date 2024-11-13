中職／古林睿煬旅日 火腿奪議約權

「府城金孫」古林睿煬的旅外之路將北征北海道，統一獅隊昨天宣布日本職棒火腿隊取得議約權，接下來一個月內將由火腿球團與古林睿煬的經紀公司展開談約，預料將是一紙至少三年的合約。

古林睿煬二○一八年以第一指名展開職棒生涯，一直都是獅隊重點培養的選手，今年投出破繭而出的一年，以防禦率一點六六奪下防禦率王、年度ＭＶＰ，季後申請旅外；他在季中已經吸引美、日職棒多隊球探來台關注，上架後包括火腿、橫濱隊都來接洽，最終由火腿得標。

獅隊領隊蘇泰安表示，對於古林睿煬挑戰旅外抱持樂觀其成，也期待他旅外投出漂亮成績，這也是獅隊的榮耀。

蘇泰安指出，接下來就由火腿與古林睿煬經紀公司洽談加盟，相信火腿也會給予他符合身價的合約及完善的規畫，讓古林睿煬能在日職繳出亮眼成績。

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