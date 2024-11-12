高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

1964年世界盃業餘高球賽艾森豪盃的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」，今年適逢這座台灣史上第一座世界盃冠軍的60周年，謝敏男特別選擇在他共同創辦的富邦長春公開賽開打前夕，於老淡水球場發表新書，富邦集團董事長蔡明忠更親自到場力挺謝敏男，也為年度長春高球盛事─2024富邦長春公開賽揭開序幕。

蔡明忠和謝敏男相知相惜、亦師亦友數十載，不但特別提筆為謝老師撰寫推薦序，今日也出席其新書發表會，蔡明忠透露，謝早年在日巡賽是家喻戶曉的名將，日本政府雖然提出許多優渥的入籍條件，但他始終心繫故鄉，從未入籍日本。蔡明忠更強調：「老師是位講求紀律，自我要求非常嚴格的職業選手；雖已年逾八旬，每日仍舊維持運動的習慣，或下場打球，或健身鍛鍊，從不曾間斷。真是老當益壯，這種毅力更教人敬佩！」

這本新書的書名為《世界紀錄312--台灣高球國寶謝敏男回憶錄》，娓娓道來謝敏男超過一甲子傳奇高球生涯的點滴與故事。對於日治時期尾聲出生在老淡水球場第13洞後方老家的謝敏男，擁有106年歷史的老淡水球場則是他小白球的「啟蒙主場」。

去年才以83歲高齡拿下驚人的生涯通算第83座冠軍的謝敏男，回憶當初舉辦富邦長春公開賽的由來，起因2002年贏得生涯第50勝時，蔡明忠原本要為他備席50桌的慶功宴，但他卻建議把辦桌的錢省下來舉辦比賽，也因此催生出富邦長春公開賽，成為高壇佳話。22年來，富邦長春公開賽已然成為亞洲年度高球盛事，並以「不只長春、更是傳承」的精神，持續為台灣的高球運動發展盡一份心力。

2024富邦長春公開賽今天完成職業業餘配對賽後，明天將正式展開一般長春組的第一回合比賽，超級長春組也將在後天登場，整場賽事總獎金今年加碼至600萬元，共有來自12個國家的長春名將參與角逐，是台灣年度最高水準的長春高球賽事。

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