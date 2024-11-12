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高球／國寶名將謝敏男出回憶錄 蔡明忠出席力挺

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
富邦集團董事長蔡明忠今日親自到場力挺高球名將謝敏男老師新書發表會，為2024富邦長春公開賽揭開序幕。圖／富邦金控提供
富邦集團董事長蔡明忠今日親自到場力挺高球名將謝敏男老師新書發表會，為2024富邦長春公開賽揭開序幕。圖／富邦金控提供

1964年世界盃業餘高球賽艾森豪盃的世界冠軍頭銜，可以說是台灣高球界瑰寶謝敏男卓而不凡高球生涯的「發跡原點」，今年適逢這座台灣史上第一座世界盃冠軍的60周年，謝敏男特別選擇在他共同創辦的富邦長春公開賽開打前夕，於老淡水球場發表新書，富邦集團董事長蔡明忠更親自到場力挺謝敏男，也為年度長春高球盛事─2024富邦長春公開賽揭開序幕。

蔡明忠和謝敏男相知相惜、亦師亦友數十載，不但特別提筆為謝老師撰寫推薦序，今日也出席其新書發表會，蔡明忠透露，謝早年在日巡賽是家喻戶曉的名將，日本政府雖然提出許多優渥的入籍條件，但他始終心繫故鄉，從未入籍日本。蔡明忠更強調：「老師是位講求紀律，自我要求非常嚴格的職業選手；雖已年逾八旬，每日仍舊維持運動的習慣，或下場打球，或健身鍛鍊，從不曾間斷。真是老當益壯，這種毅力更教人敬佩！」

這本新書的書名為《世界紀錄312--台灣高球國寶謝敏男回憶錄》，娓娓道來謝敏男超過一甲子傳奇高球生涯的點滴與故事。對於日治時期尾聲出生在老淡水球場第13洞後方老家的謝敏男，擁有106年歷史的老淡水球場則是他小白球的「啟蒙主場」。

去年才以83歲高齡拿下驚人的生涯通算第83座冠軍的謝敏男，回憶當初舉辦富邦長春公開賽的由來，起因2002年贏得生涯第50勝時，蔡明忠原本要為他備席50桌的慶功宴，但他卻建議把辦桌的錢省下來舉辦比賽，也因此催生出富邦長春公開賽，成為高壇佳話。22年來，富邦長春公開賽已然成為亞洲年度高球盛事，並以「不只長春、更是傳承」的精神，持續為台灣的高球運動發展盡一份心力。

2024富邦長春公開賽今天完成職業業餘配對賽後，明天將正式展開一般長春組的第一回合比賽，超級長春組也將在後天登場，整場賽事總獎金今年加碼至600萬元，共有來自12個國家的長春名將參與角逐，是台灣年度最高水準的長春高球賽事。

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