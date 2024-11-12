應援12強！務必珍藏這12位傳奇 台灣棒球訂製書 募資4折優惠即將結束
你心目中的傳奇球員是誰呢？「台灣棒球訂製書」集結《聯合報》、《民生報》珍貴歷史新聞，並特別收錄王建民、陳金鋒、彭政閔、洪一中等12位傳奇球星的精采故事，以報紙見證歷史，永久收藏他們的榮耀時刻！
而回溯到中華職棒發展初期，《民生報》的詳細賽事報導、球員數據表，還有不輸官方的職棒年鑑，使得當時愛看職棒的球迷，幾乎每人手上都有一份《民生報》。台鋼棒球隊總教練洪一中也回憶道：「以前每天早上起來，第一件事就是翻民生報體育版。」
「台灣棒球訂製書」呈現近70年來棒球運動的歷史軌跡，從早年「報紙捏一捏變成球、樹枝當球棒」的純樸時代，到現今的得來不易的「大巨蛋」，也記錄了中華隊在國際賽事的精采表現，完整重現台灣棒球的發展歷程。
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