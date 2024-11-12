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中職／沒意外！火腿得標古林睿煬議約權 橫濱搶標失敗

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
贏得年度MVP的古林睿煬，有望加盟火腿。記者林伯東／攝影
贏得年度MVP的古林睿煬，有望加盟火腿。記者林伯東／攝影

台製火球男古林睿煬的旅外落點出爐，統一獅隊今天宣布，無意外由日本職棒火腿隊取得議約權，將正式展開洽談合約。

古林睿煬2018年以第一指名加入獅隊開啟職棒生涯，2021年起成為獅隊重要本土先發投手，今年成長顯著，無論在球技、心態更趨穩定，繳出10勝、防禦率1.66，奪下防禦王及年度MVP。帶著更加成熟的球技，今年11月1日古林睿煬提出申請旅外，挑戰更高棒球殿堂。

近日中央聯盟橫濱及太平洋聯盟火腿隊均與獅隊接洽，經球隊整體評估後，古林睿煬旅外入札制度議約權益由火腿隊取得，即日起將由火腿隊與古林睿煬經紀公司開始進行合約洽談，議約期將於一個月內完成各項程序。

統一獅總經理蘇泰安表示，「今年球季感謝日本巨人、軟銀、橫濱、養樂多及北海道火腿持續關注獅隊古林睿煬各項表現，對於古林睿煬選手提出旅外入札權益，球隊也樂觀其成，期待古林睿煬旅外投出漂亮成績，這也是獅隊的榮耀。」

蘇泰安表示，本次旅外入札由火腿取得，接下來由古林睿煬經紀公司開始洽談加盟，相信火腿也會給予符合古林睿煬身價的合約及完善的規劃，讓古林睿煬能在日職繳出亮眼成績，成為台灣之光。

古林睿煬 火腿 統一獅

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