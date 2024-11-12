MLB／克服傷兵潮助道奇登頂 羅伯茲未入圍最佳教頭網抱不平

大聯盟今天公布年度獎項決選名單，其中年度最佳總教練的入圍名單中，竟不見道奇隊教頭羅伯茲（Dave Roberts），讓不少球迷們感到意外。

道奇隊其實一直有著傷兵困擾，不過仍然今年打下全大聯盟最佳戰績，本季在例行賽仍打出98勝64敗，勝率6成05的成績。道奇最後也在季後賽一路過關斬將，奪得世界大賽冠軍。 美媒《Dodgers Nation》作家坎拉斯（Noah Camras）發文指出，今年是羅伯斯作為總教練生涯的最佳表現之一，成功應對球隊傷病問題，並在例行賽打出大聯盟最好的戰績。

Your 2024 @officialBBWAA NL Manager of the Year finalists:



Carlos Mendoza

Pat Murphy

Mike Shildt pic.twitter.com/uhgQPwOfCz — MLB (@MLB) 2024年11月11日

羅伯茲在2016年獲得目前生涯唯一一座最佳總教練，而今年大聯盟年度最佳教頭決選名單，分別是大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）、釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）、教士總教練席爾特（Mike Shildt）。

網友也在推文下聲援羅伯茲：「又沒有道奇了？」、「為甚麼沒有羅伯茲？」、「羅伯茲簡直像被搶了」。

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