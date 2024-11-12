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中職／朱育賢申請自由球員 猿隊慰留

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園報導
朱育賢提出自由球員申請，預料他將成為各隊積極爭取的打者。 聯合報系資料照片
朱育賢提出自由球員申請，預料他將成為各隊積極爭取的打者。 聯合報系資料照片

中華職棒今年自由球員（ＦＡ）市場確定再有大咖上架，樂天桃猿隊重砲朱育賢在征戰十二強賽之際決定挑戰；他昨天在練球空檔受訪時坦言思考過程煎熬，但也盼大局為重，不要因自己的小事模糊國家隊的大事。

朱育賢二○一五年第七輪跨入職棒，譜寫後段輪次傳奇，達成ＦＡ資格，猶豫到最後一天確定提出申請，坦言有些掙扎，但與太太討論後還是決定挑戰，畢竟可能也是最後一次有這種機會。

他說自己選秀順位在後段，希望藉由這次行使，鼓勵後段順位的選手，「這個環境不會因為你的順位而沒有空間，只要不斷努力、把握機會，年資到了還是可以行使，人人平等」。

「不要因為個人小事影響大事，我們還有更重要的事情要完成，把目標放在十二強賽，隊友也都放棄自己的休息時間，面對這個背負榮耀的事情。」朱育賢主動表達希望不要模糊焦點。

猿隊副領隊沈鈺傑表示，以朱育賢這種等級的選手，球隊一定會提出起碼三年以上的複數年合約，希望讓選手可以安心打拚；儘管朱育賢最終仍提出ＦＡ，但領隊川田喜則已下達全力慰留，與他的溝通不會中斷。

今年詹子賢、陳子豪、朱育賢、陳韻文進入ＦＡ市場，卅二歲的朱育賢是最高齡，是正值壯年的重砲，加上可守一壘、外野，對許多球隊來說都有空間；市場詢問度頗高。

國家隊 朱育賢 樂天桃猿 沈鈺傑 溝通 詹子賢 陳韻文

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