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中職／雄鷹看FA有符合戰力好手 搶人大戰不缺席「形同第3次擴編」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
朱育賢。記者陳正興／攝影
朱育賢。記者陳正興／攝影

中華職棒今年迎接自由市場大年，4位一線球星上架，身為新軍的台鋼雄鷹隊是否可能著眼FA讓隊形一夜長大？球團回應，市場上確實有多位符合戰力的好手。

今年共有詹子賢、陳子豪、朱育賢、陳韻文申請行使自由球員資格，4人年紀最小28歲、最大32歲，都是生涯已有實績的選手，市場熱度頗高，搶人戰開跑。

雄鷹也不會在這場FA搶人大戰缺席，球團表示，「對於體質上仍屬新球團的台鋼雄鷹而言，今年FA自由球員市場上有多位符合戰力需求的好手。在建軍過程中，這次的FA自由球員對台鋼雄鷹的意義形同第三次擴編。球團希望可以藉由這個機會補進新戰力，為雄鷹球迷帶來更大的支力量，並且活絡中華職棒自由球員市場的流動。」

中華職棒 台鋼雄鷹 自由球員

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