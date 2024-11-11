快訊

美國新一波管制晶片禁令 兩條件符合就會中鏢

36歲保全不菸不酒「血糖飆600」昏迷 第二型糖尿病發險喪命

Yuma二度發聲道歉「做了不該做的事」 認先傷害Ryu：我不是善良好老婆

徐生明盃少棒賽／23日彰化開打 呂文生率香港隊參賽

中央社／ 台北11日電
第12屆徐生明盃少棒賽將於23日在彰化開打。徐生明棒球發展協會提供
第12屆徐生明盃少棒賽將於23日在彰化開打。徐生明棒球發展協會提供

第12屆徐生明盃少棒賽將於23日在彰化開打，本屆有4支國外球隊參賽，香港隊由「飛總」呂文生率隊，棒球教室將邀請富邦悍將12強棒球賽國手張奕出席指導球員。

徐生明棒球發展協會今天舉行記者會，理事長、「師母」謝榮瑤正式宣布今年比賽將於23日至26日在彰化熱血舉行。

徐生明盃少棒賽自第3屆起開始邀請外國球隊來台，但每屆以兩隊為原則，今年高達4隊是首次，韓國順天南山少棒去年獲得季軍，以前3名資格保留參賽機會，今年仍由外型與富邦悍將教練高國輝長得神似的總教練孟鎮國領軍。

日本由東京的城東聯盟組成聯隊參賽，城東聯盟由東京的北砂與墨田兩隊組成，由北砂總教練久保喜一郎領軍，城東聯盟剛取得2024美津濃秋季少棒賽東京地區的冠軍，代表參加關東選手大賽。

北砂和墨田兩隊都已成立超過40年，北砂隊曾6度代表日本參加LLB世界少棒錦標賽，4度在威廉波特拿下冠軍，實力不容小覷，世界12強棒球賽球星、日本火腿隊重砲清宮幸太郎就是出身自北砂。

韓國首爾和香港隊是自費參賽，香港隊領隊呂文生是中職統一7-ELEVEn獅隊前總教練，香港隊總教練則是中信兄弟前投手教練葉明煌。

國內參賽球隊實力也很堅強，去年獲得冠、亞軍的桃園龜山、台北市東園少棒都是傳統勁旅，龜山是在徐生明少棒賽奪冠最多的隊伍，今年才剛在威廉波特少棒賽抱回亞軍，每年實力都有一定水準，將要尋求連霸及隊史在本賽事的第7冠。

備受期待的棒球教室今年邀請到世界12強棒球賽國手張奕，統一獅退役球員、剛成立中華民國基層跑壘推廣協會的許峰賓，以及全壘打王張泰山和味全龍隊的球員，將指導小朋友投球、跑壘和打擊，跑壘訓練則是首次列入棒球教室課程。

本屆賽事喊出口號「12有夢，成就完美」，冠軍戰將於26日舉行，謝榮瑤表示，比賽是否會續辦，先把今年比賽完美辦好再看情況。

威廉波特 徐生明 棒球

延伸閱讀

12強賽／先發投手續航力不足 張奕、陳冠宇是關鍵長中繼

12強賽／捷克開局2分砲 中華隊林立、曾頌恩強攻扳平

12強賽／捷克2分砲嚇出中華隊冷汗 林立、曾頌恩強攻扳平

12強賽／戰日本有望對前隊友 張奕想用內角直球打招呼

相關新聞

中職／朱育賢煎熬後仍提FA有深意 盼不因個人小事模糊國家大事

朱育賢確定行使自由球員資格，正隨中華隊備戰世界12強棒球賽的他，今天在空檔接受採訪，談到煎熬後決定提交FA心境外，也盼大...

中職／FA大魚+1 朱育賢兩守位重砲上架挑戰自身價值

挑戰奔向自由的最後一天，樂天桃猿隊重砲朱育賢也確定遞交自由球員申請，加入詹子賢、陳子豪、陳韻文的行列，目前共4人上架。

中職／古林睿煬議約權應是火腿得標 冠軍隊橫濱曾積極接觸

中職統一7-ELEVEn獅隊投手古林睿煬行使旅外球員權利，獅隊預計明天公告得標球隊，沒意外將是日職火腿隊；據了解，期間較...

中職／一粒「拖延症」發美照獲3萬讚 網哀號：12強沒妳太誇張

中華隊為備戰世界棒球12強賽，11月2日和3日在台北大巨蛋舉行「台灣捷克國際交流賽」，台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒有參與應援，但今天凌晨才在IG發文分享美照，被部分粉絲吐槽。 一粒一口氣在IG分享

中職／雄鷹看FA有符合戰力好手 搶人大戰不缺席「形同第3次擴編」

中華職棒今年迎接自由市場大年，4位一線球星上架，身為新軍的台鋼雄鷹隊是否可能著眼FA讓隊形一夜長大？球團回應，市場上確實...

徐生明盃少棒賽／23日彰化開打 呂文生率香港隊參賽

第12屆徐生明盃少棒賽將於23日在彰化開打，本屆有4支國外球隊參賽，香港隊由「飛總」呂文生率隊，棒球教室將邀請富邦悍將1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。