中職／桃猿就是他的家 林泓育3年選手合約續留母隊

樂天桃猿隊朱育賢確定提交自由球員申請，林泓育則是洽談完成3年合約，副領隊沈鈺傑也透露，與林泓育聊了滿多，是很有責任的學長，林泓育也有表達猿隊就是他的家，可以留在家裡是最好。

沈鈺傑表示，與林泓育在昨天談妥3年選手合約，今年表現有目共睹，從飲食管理就看得出來，「今年表現有目共睹，他也知道年紀到這個階段身材很重要，從飲食下手，表現真的不錯。」

至於與朱育賢的洽談，沈鈺傑表示，他昨天有親自向領隊川田喜則表達會提出FA，領隊這邊下達全力慰留，球團直到今天都還在持續溝通，提供給他的合約起碼3年以上，「已經到一個等級的選手，複數年是一定要給他的尊重，讓球員可以安心在球隊打拚。」

朱育賢將在本月26日滿33歲，生涯已累積169發全壘打，達成200轟指日可待，以2015年第七輪指名跨入職棒的他，打出後段輪次傳奇，年紀正值壯年的重砲身手，加上可一壘、可外野，對許多球隊來說都有空間，市場上頗具看點。

市場傳聞已有球隊鎖定朱育賢，被問到是否聽聞此事，沈鈺傑回應，「有人會說，但不會想那麼多。」

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