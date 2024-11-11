中職／朱育賢煎熬後仍提FA有深意 盼不因個人小事模糊國家大事
朱育賢確定行使自由球員資格，正隨中華隊備戰世界12強棒球賽的他，今天在空檔接受採訪，談到煎熬後決定提交FA心境外，也盼大局為重，不要因自己的小事模糊國家隊的大事。
談到決定提交FA申請，朱育賢坦言滿煎熬，但與太太討論後還是決定提出，「畢竟可能也是最後一次有這樣的機會。」他說自己的選秀順位在後段，希望藉由這次行使，可以鼓勵後段順位的選手，「這個環境不會因為你的順位而沒有空間，只要不斷努力，把握住機會，年資到了，還是可以行使，人人平等。」
朱育賢發表完FA心情後，主動表達希望不要模糊焦點，「不要因為我個人的小事情，影響大事情，我們還有更重要的事情要去完成，把目標放在12強比賽，選手也都放棄自己的休息時間，去面對這個背負榮耀的事情。」
朱育賢將在本月26日滿33歲，生涯已累積169發全壘打，達成200轟指日可待，以2015年第七輪指名跨入職棒的他，打出後段輪次傳奇，年紀正值壯年的重砲身手，加上可一壘、可外野，對許多球隊來說都有空間，審慎評估延攬。
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