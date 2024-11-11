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中職／古林睿煬議約權應是火腿得標 冠軍隊橫濱曾積極接觸

中央社／ 台北11日電
古林睿煬。統一獅隊提供
古林睿煬。統一獅隊提供

中職統一7-ELEVEn獅隊投手古林睿煬行使旅外球員權利，獅隊預計明天公告得標球隊，沒意外將是日職火腿隊；據了解，期間較積極詢問球隊，包含今年總冠軍隊橫濱DeNA灣星隊。

獅隊24歲投手古林睿煬今年投出好表現，整季21場出賽，戰績10勝2敗，防禦率1.66，奪下年度防禦率王、最佳9人投手獎、年度最有價值球員（MVP）大獎，季後行使旅外自由球員權利；獅隊領隊蘇泰安表示，球隊將於明天公布優先議約權得標球隊。

蘇泰安先前就曾表示，至少有3支球隊展現高度興趣網羅古林睿煬；據了解，較積極接觸的球隊，除火腿外，也包括今年日職總冠軍隊橫濱DeNA灣星、東京養樂多燕子隊，而福岡軟銀鷹、東京讀賣巨人等多隊也都曾探問過網羅古林睿煬的可能。

若沒意外，得標球隊應是北海道日本火腿鬥士隊，而記者會舉行時間最快將在11月下旬；若成功旅外，將是繼2018年王柏融後，再有球員透過中職自由球員旅外制度成功旅外。

古林睿煬 日本火腿鬥士

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