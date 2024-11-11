中職／一粒「拖延症」發美照獲3萬讚 網哀號：12強沒妳太誇張
中華隊為備戰世界棒球12強賽，11月2日和3日在台北大巨蛋舉行「台灣捷克國際交流賽」，台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒有參與應援，但今天凌晨才在IG發文分享美照，被部分粉絲吐槽。
一粒一口氣在IG分享9張美照並寫道，「交流賽第一天，好開心可以有這個機會一起參與，是寶貴的回憶！」這篇貼文獲得3萬點讚。
照片曝光後，網友們紛紛稱讚她的美貌，但也有人吐槽，「這位小姐的鴿子也非太慢了吧，現在都官辦熱身賽開打了。」一粒則回：「拖延症。」
世界棒球12強賽即將在本周開打，中華隊預賽都在大巨蛋打，但啦啦隊名單沒有一粒。對此，有粉絲哀號，「12強沒有妳太誇張了」、「可惜這次不能去，只好之後澄清湖見（雄鷹主場）」。
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